„Keine KI“„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens schwärmt über Gewichtsverlust

Caro Robens geht es bestens - und sie teilt ihr Glücksgefühl mit all ihren Fans. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin postete auf Instagram ein Bild ihres neuen Ichs. In den vergangenen Monaten verlor die 47-Jährige 14 Kilogramm. „Ich kann gar nicht sagen, wie viel besser ich mich fühle“, schwärmt sie auf Instagram über das „ganz andere Lebensgefühl“. Trotzdem steht für Robens fest: Die Kilos sollen weiter purzeln! „Noch weitere fünf Kilogramm und ich bin voll zufrieden. Glaube ich zumindest“, schrieb sie.

Derweil war die Auswanderin darum bemüht, die Gerüchteküche um ihre Abnehmmethode gar nicht erst zum Brodeln kommen zu lassen. „Und nein, keine KI, keine Abnehmspritze und kein Photoshop“, beugte Robens in der Caption jeglichen Spekulationen vor.

Auch Ehemann Andreas will abspecken

Bei ihrer Mission, noch mehr Kilos zu verlieren, kann sich Caro Robens auf einen immer verlassen: Ehemann Andreas. Doch der 59-Jährige ist nicht nur Motivator, sondern ließ sich von seiner Frau anstecken. Auch er speckt offenbar gerade ab. Darauf lässt jedenfalls ein Instagram-Beitrag wenige Tage vor dem vom Caro schließen. Ein Bild zeigt ihn mit freiem Oberkörper im Fitnessstudio. „Nur noch 109 kg. Ein bisschen fehlt noch“, kommentierte er das Foto.

Ein weiteres Foto zeigt das Paar gemeinsam beim Gewichtestemmen. „Andere Paare gehen zusammen essen. Wir gehen lieber zusammen pumpen“, schreiben Caro und Andreas dazu. Weiter scherzen sie: „Romantik kann schließlich jeder. Muskeln nicht.“

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