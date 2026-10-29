Keine Schachtel Pralinen„Das Geschenk“ bei Netflix

Theo (Levin Wopp, zweiter von rechts) freut sich über das Geschenk von Timo (Edin Hasanović, vierter von links). Seiner Mutter (Jeanne Goursaud, rechts), ihren Freunden Jenny (Amal Keller, links) und Lucas (Enzo Brumm, zweiter von links) sowie Opa Hans (Heiner Lauterbach) und Timos Freundin Sofia (Sogol Faghani) wird das Lachen jedoch bald vergehen. (Bild: Nadja Klier/Netflix) Copyright: Nadja Klier/Netflix

Eine schrecklich nette Familie, von links: Timo (Edin Hasanović), Theo (Levin Wopp), Marlene (Jeanne Goursaud) und Hans (Heiner Lauterbach) finden die Geburtstagsfeier unterschiedlich spaßig. (Bild: Nadja Klier / Netflix) Copyright: Nadja Klier / Netflix

Woran erkennt man eine Person, die völlig humorbefreit ist, streng auf Regeln pocht, sich aber im Grunde nur danach sehnt, gemocht zu werden? In einer deutschen Komödie ist sie vorzugsweise weiblich und optisch bewusst graumäusig gezeichnet, als i-Tüpfelchen eine Brille auf der Nase, die ihren dauerangesäuerten Blick betont. Der neueste deutsche Netflix-Streich „Das Geschenk“ (ab Freitag, 30. Oktober, abrufbar) von Drehbuchautor Ben Brooks und Regisseurin Vanessa Jopp ist wahrlich keine Schachtel Pralinen, sondern eher wie ein Präsent, bei dem man schon vor dem Auspacken weiß, was es ist, weil man es bereits zigmal in abgewandelter Form geschenkt bekommen hat.

Die Mutter (Berit Künnecke) von Theos (Levin Wopp, links) Mitschüler Simon (Janusch Baumeister, zweiter von links) findet so ziemlich alles an der Geburtstagsfeier falsch. Mini-Macho Arthur (Paul Henrich, zweiter von rechts) provoziert die Erwachsenen immer wieder mit seinem frechen Mundwerk und abnormalen Aktionen. (Bild: Netflix) Copyright: Netflix

Marlene meinte es gut, als sie einen Schlangenmann (Bastian Reiber, zweiter von rechts) für den Geburtstag ihres Sohnes Theo (Levin Wopp, rechts) engagierte. Der Junge und seine Gäste sind jedoch skeptisch. (Bild: Nadja Klier/Netflix) Copyright: Nadja Klier/Netflix

Dass die reichlich klischeegeladene Komödie dennoch immer wieder ehrlich lustige Momente hat, liegt vor allem an Heiner Lauterbachs trockenen Kommentaren und Sprüchen als Opa Hans (“Früher haben wir uns erst Sorgen gemacht, wenn ihr geblutet habt“) und dem alle Register ziehenden Edin Hasanović als reicher Banker-Proll und Hans' Sohn Timo. Dessen Schwester, die alleinerziehende Marlene (Jeanne Goursaud), plant in Timos Villa den perfekten Kindergeburtstag für ihren Sohn Theo (Levin Wopp). Da der Junge in der Schule gemobbt wird, möchte sie bei der Feier auch die Vorsitzende des Elternbeirats (Berit Künnecke) für sich gewinnen - die Spaßbremse mit Brille vom Anfang. Angesichts der alles andere als rund verlaufenden Fete erreichen Marlenes Bemühungen jedoch zunehmend das Gegenteil.

Ein Geschenk und seine Folgen

Timo (Edin Hasanović) und seine Schwester Marlene (Jeanne Goursaud) hassen und lieben sich gleichzeitig. Ihr Vater Hans ließ sie nie das tun, was sie gerne wollten, was bis heute ihre Beziehung belastet. (Bild: Anika Molnar/Netflix) Copyright: Anika Molnar/Netflix

Eigentlich wollte Timo seiner Freundin Sofia (Sogol Faghani, links) in seiner Villa einen Heiratsantrag machen. Dass seine Schwester Marlene (Jeanne Goursaud) den Kindergeburtstag als Übernachtungsparty geplant hat, bringt seine Pläne jedoch durcheinander. (Bild: Nadja Klier/Netflix) Copyright: Nadja Klier/Netflix

Der heimliche Star des Films ist Heiner Lauterbach als Opa Hans, der das Geschehen mit seinen mal markanten, mal zynischen Sprüchen kommentiert. (Bild: Nadja Klier/Netflix) Copyright: Nadja Klier/Netflix

Für ganz besonderen Zündstoff sorgt allerdings das große Kind Timo mit seinem titelgebenden Geschenk. „Ich brauche etwas, bei dem sich ein Neunjähriger vor Freude in die Hose sch...t“, orderte er im Spielwarenladen. Und tatsächlich rasten alle Kinder vor Begeisterung aus, als Theo ein Spielzeuggewehr aus der Verpackung zieht. Nur das Entsetzen der Erwachsenen ist noch größer. Allein Timo versteht, neben den Kindern, die Aufregung nicht: „Jungs stehen auf Krieg und Gewalt!“

Nachdem ihm seine Mutter das Spielzeuggewehr weggenommen hat, baut sich Theo (Levin Wopp, zweiter von rechts) einfach eins aus Legosteinen. Sofia (Sogol Faghani), Timo (Edin Hasanović, zweiter von links) und Hans (Heiner Lauterbach) finden es, anders als Marlene, lustig. (Bild: Nadja Klier/Netflix) Copyright: Nadja Klier/Netflix

In der Folge entspinnt sich ein Reigen verbaler Schlagabtausche, wie man sie von anderen deutschen Komödien bestens kennt: über moderne Erziehungsmethoden und Lebensentwürfe, vermeintlich „woke“ Menschen, die gendern und auf Political Correctness bestehen sowie typische Mann-Frau-Stereotype. Auch wenn man es noch so oft als Komödie oder Gesellschaftssatire verpackt: Die immer selben Klischees werden weder in der Realität noch im Film mit dem Aufwärmen besser.

Dennoch dürfte „Das Geschenk“, ebenso wie die Kinokomödien „Der Vorname“ und „Alter weißer Mann“ oder der Netflix-Film „Spieleabend“, zahlreiche Fans finden, die genau das offenbar zu schätzen wissen. (tsch)