„Keiner von uns hat jemals so etwas gedreht“Gal Gadot brach sich bei Dreh zu „The Runner“ beide Füße

Die Arbeit zu ihrem neuen Film „The Runner“ war für Hauptdarstellerin Gal Gadot offenbar ziemlich strapaziös. Wie die israelische Schauspielerin in einem Interview mit dem Boulevardmagazin „People“ verriet, brach sie sich bei den Dreharbeiten zum Actionthriller beide Füße.

Für die Rolle einer um das Leben ihres Sohnes kämpfenden Anwältin musste Gadot an ihre körperliche Grenze gehen, die sie einmal offenbar überschritten hatte. „Ich habe den Film auf Krücken zu Ende gedreht“, sagte sie. „Irgendwann habe ich mir die Füße gebrochen, und das war's dann. Danach musste ich mich erst einmal erholen.“

Wie es zu dem Unfall kam, bleibt unklar. Aber offenbar konnte er nicht einmal von der akribischen Vorbereitung verhindert werden. Gadot trainierte für die Rolle eigenen Angaben zufolge mit einem Olympia-Trainer, der ihr beigebracht haben soll, wie man richtig läuft.

Gadot: Wir haben das

Gadot deutet eine Überanstrengung als Ursache an. „Ich habe das Gefühl, dass wir das Laufen für mich ausgereizt haben.“ Aber auch die besondere physische Herausforderung spielte wohl eine Rolle: „Keiner von uns hat jemals so etwas gedreht“, sagte Gadot mit Blick auf den Film, für den sie „jeden Tag und den ganzen Tag lang rennen“ musste.

Gal Gadot spielt in der Amazon-Produktion „The Runner“ eine Londoner Anwältin, die beim Joggen einen Anruf von den Entführern ihres Sohnes erhält. Ihre Forderung: Entweder sie tötet ihren Mandanten oder die Entführer töten ihren Sohn. Für die Frau beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod. (tsch)