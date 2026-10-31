„Nicht klingeln!“Kinder meiden an Halloween Haustür von Thriller-Autor

Thrillerautor Sebastian Fitzek (55) hat offenbar auch an Halloween einen gewissen Gruselfaktor. Nach einem Umzug vor zwei Jahren habe er sich darauf vorbereitet, an seiner Haustür Süßigkeiten an verkleidete Kinder zu verteilen, erzählte der Schriftsteller am Freitagabend in der „NDR Talk Show“.

Dann habe er einen Jungen mit einer „Scream“-Maske auf sein Haus zukommen sehen. Bevor dieser klingeln konnte, habe ihn seine Mutter jedoch zurückgerufen: „Nicht klingeln. Da wohnt der Fitzek.“

Er selbst habe zu diesem Zeitpunkt in Pantoffeln hinter der Tür gestanden und dem Jungen etwas geben wollen, sagte Fitzek. „Aber irgendwie hatte ich das böse Image“, scherzte der für seine Psychothriller bekannte Autor. (KNA)