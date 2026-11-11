Halle Berry wurde für „Monster's Ball“ als erste afroamerikanische Schauspielerin mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. (Bild: ©A.M.P.A.S.) Copyright: ©A.M.P.A.S.

Der Gefühlsausbruch während ihrer Dankesrede ist legendär: Als Halle Berry 2002 als erste afroamerikanische Schauspielerin mit dem Academy Award ausgezeichnet wurde, konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten: „Dieser Moment ist so viel größer als ich. Eine Tür ist geöffnet“, erklärte die heute 60-Jährige.

Hank Grotowski (Billy Bob Thornton) und die Aushilfskellnerin Leticia (Halle Berry) kommen sich näher. (Bild: TOBIS Film) Copyright: TOBIS Film

Überzeugt hatte sie die Jury mit ihrer Rolle als alleinerziehende Kellnerin im Film „Monster's Ball“ (2001), der die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen der dunkelhäutigen Witwe und einem weißen Rassisten (Billy Bob Thornton) erzählt. Das von Marc Forster (“Ein Quantum Trost“) atmosphärisch inszenierte Melodram feierte vor genau 25 Jahren, am 11. November 2001, seine Weltpremiere.

Der junge Vollzugsbeamte Sonny (Heath Ledger, links) begleitet Lawrence Musgrove (Sean „Puff Daddy“ Combs) zum elektrischen Stuhl. (Bild: TOBIS Film) Copyright: TOBIS Film

„Monster's Ball“, so heißt die letzte Nacht eines zum Tode Verurteilten. Was wie ein typischer Film über die Todesstrafe à la „Dead Man Walking“ beginnt, entwickelt sich zu einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte zwischen einer dunkelhäutigen Witwe und einem weißen Rassisten. Der damals 32-jährige Marc Forster, geboren in Deutschland und aufgewachsen in der Schweiz, inszenierte das atmosphärische und deprimierende Melodram, das weniger von der Story als vielmehr von seinen charismatischen Hauptdarstellern lebt.

Einer der rührendsten Dankesreden aller Zeiten

Leticia (Halle Berry) muss sich alleine um ihren Sohn Tyrell (Caronji Calhoun) kümmern. (Bild: TOBIS Film) Copyright: TOBIS Film

Im Todestrakt des Gefängnisses von Angola, Louisiana, beginnen sich noch unabhängig voneinander die Schicksale des Chefaufsehers Hank (Billy Bob Thornton) und der Kellnerin Leticia (Halle Berry) zu überschneiden. Sie ist die Frau eines zum Tode verurteilten Polizistenmörders (Sean Combs alias P. Diddy). Beide führen ein tristes Leben und müssen Schicksalsschläge verarbeiten. Der Schock der Hinrichtung rüttelt Hank und Leticia auf - und für einen Moment scheint Licht am Ende des Tunnels. Die beiden lernen sich zufällig kennen, und aus kleinen Gesten der Hilfsbereitschaft wird Liebe. Doch Leticia weiß nichts von Hanks Vergangenheit als Henker.

Eigentlich hatten Kritiker und Publikum bei der Oscarverleihung 2002 mit einem Sieg von Nicole Kidman gerechnet, die für „Moulin Rouge“ bereits den Golden Globe gewonnen hatte. Umso größer war die Sensation, als Russell Crowe, der beste Hauptdarsteller des Vorjahres, stattdessen Berrys Namen verkündete. Im Kodak Theatre in Hollywood brach die zutiefst bewegte Schauspielerin mehrfach in Weinkrämpfe aus und rührte das Publikum zu Tränen und Beifallsstürmen. Bis heute ist sie die einzige afroamerikanische Schauspielerin, die als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Ihre Dankesrede wählte man 2005 im Vorfeld der 77. Oscar-Verleihung auf Platz 2 aller je gehaltenen Oscar-Reden - nur Tom Hanks' ergreifende Ansprache für „Philadelphia“ (1994) landete noch davor. (tsch)