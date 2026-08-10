Klaas Heufer-Umlauf vertuschte Sehschwäche„Der Arzt wollte mir nicht mein Leben verbauen“

Dass Klaas Heufer-Umlauf vor seiner TV-Karriere eine Frisörlehre angefangen hat, ist für die meistens Fans des Entertainers keine Neuigkeit. Weniger bekannt dürfte eine Anekdote sein, die der 42-Jährige seinem Kollegen Pierre M. Krause (49) in dessen Porträt-Reihe „Kurzstrecke“ (abrufbar in der ARD-Mediathek) anvertraute: Um die Lehre antreten zu können, wurde bei der Eignungsuntersuchung offenbar geschummelt.

In der Feinkostabteilung einer Berliner Warenhaus-Filiale gesteht Klaas: „Ich kann nicht besonders gut riechen.“ Sinneswahrnehmungen seien allgemein nicht seine Stärke, denn: „Ich bin auch ein bisschen farbenblind.“

Im Format „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ sprach Klaas Heufer-Umlauf über seine Rot-Grün-Schwäche. (Bild: SWR) Copyright: SWR

Aufgefallen sei die Rot-Grün-Schwäche erst bei der ärztlichen Untersuchung, die für seine Ausbildung zum Frisör vorgeschrieben war. Nachdem er ein typisches Testbild nicht entziffern konnte, habe der Arzt festgestellt: „Ist als Frisör nicht so gut. Sie müssen auch Haarfarbe anmischen.“ Daraufhin habe Heufer-Umlauf den Mediziner mit großen Augen angeschaut und gefragt: „Was machen wir nun?“

„Und dann hat der das einfach unterschrieben“

Die Mitleidsmasche verfing offenbar: „Der wollte mir nicht mein ganzes Leben verbauen, und dann hat der das einfach unterschrieben“, berichtet Heufer-Umflauf dem sichtlich amüsierten Pierre M. Krause. „Praktisch mit der Farbschwäche im Gepäck“ habe er daraufhin seine Frisörlehre angetreten. „Hat jemals jemand grünhaarig den Salon verlassen?“, will Krause noch wissen. „Ja“, kommt die Antwort, gefolgt von beredtem Schweigen.

Fraglich, ob Klaas Käufer-Umlauf unter diesen Umständen auf Dauer als Frisör glücklich geworden wäre. Eine Rückkehr in seinen Ausbildungsberuf steht allerdings auch nicht an. Beim Sender ProSieben ist der gebürtige Oldenburger seit vielen Jahren nicht wegzudenken - sei es alleine (“Experte für alles“) oder im Duo mit seinem langjährigen Show-Partner Joko Winterscheidt (“Joko & Klaas gegen ProSieben“). Daneben ist der Vater zweier Söhne auch als Schauspieler, Produzent und Musiker aktiv. (tsch)