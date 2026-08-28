König Harald von Norwegen ist tot

Norwegens König Harald V. ist tot. In einer offiziellen Mitteilung des Königshauses heißt es: „Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Seine Majestät König Harald heute verstorben ist. König Harald verstarb am Freitag, dem 28. August, um 06:35 Uhr friedlich im Rikshospitalet.“ Medienberichten zufolge sei die Frau des Monarchen, Königin Sonja, etwa eine Stunde später am Krankenhaus eingetroffen.

Bereits am Donnerstag hatte die Königsfamilie Termine abgesagt und sich in der Klinik versammelt. König Harald lag seit dem 17. August im Osloer Universitätskrankenhaus Rikshospitalet. Der Monarch wurde wegen einer hämolytischen Anämie behandelt. Zuvor war bekannt geworden, dass er zusätzlich an einer bakteriellen Infektion im Blut erkrankt war. Harald erhielt Antibiotika und sprach laut Hof auf die Behandlung an. Zuletzt hieß es jedoch, der Gesundheitszustand des 89-Jährigen sei „sehr ernst“.

Haakon wird neuer König Norwegens

Königin Sonja und der bisherige Kronprinz Haakon hatten daraufhin ihr gesamtes Programm abgesagt. Kurz darauf wurden sie gemeinsam mit Kronprinzessin Mette-Marit auf dem Weg zum Krankenhaus gesichtet. Auch Prinzessin Astrid machte sich auf den Weg zu ihrem Bruder. Haakon und Mette-Marit waren bereits in den vergangenen Tagen mehrfach beim Rikshospitalet. Am Mittwoch begleitete sie zudem ihr Sohn Prinz Sverre Magnus. Auch Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinzessin Märtha Louise besuchten den König zuletzt.

Ins Amt kam Harald V. erst mit 53 Jahren, am 17. Januar 1991, nachdem sein Vater gestorben war. Auf Harald V. folgt nun sein Sohn Haakon, der somit ebenfalls im Alter von 53 Jahren gekrönt werden wird. So wird Haakon voraussichtlich in den kommenden Tagen den Eid vor dem Parlament ablegen. (tsch)