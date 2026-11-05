„Könnte nicht stolzer sein“Sophia Thomalla gratuliert Alexander Zverev zu Meilenstein

Alexander Zverev hat das geschafft, was vor ihm nur 29 Menschen überhaupt und davon mit Boris Becker ein Deutscher schafften: Der 29-Jährige belegt den ersten Platz in der Tennis-Weltrangliste. Am Montagabend wurde Zverev in Paris mit der entsprechenden Trophäe bedacht. Mit dabei bei der Ehrung: Freundin Sophia Thomalla.

Bei Instagram teilte der TV-Star im Anschluss an die Zeremonie eine Reihe von Bildern. Dazu schrieb die 37-Jährige: „Ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Du hast dir all das verdient.“ Außerdem zeigte Thomalla Humor. Zu einem kurzen Videoausschnitt, in dem Zverev auf den Pokal klopfte, legte ihm seine Freundin mit einem Augenzwinkern folgende Worte in den Mund: „Ich stelle nur sicher, dass sie mir nicht die Plastikversion gegeben haben.“

Alexander Zverev und die besondere Bedeutung des 2. Novembers

Auch Alexander Zverev selbst meldete sich bei Instagram zu Wort. Neben einer Reihe von Bildern mit der glitzernden Trophäe beschrieb er, welche besondere Bedeutung das Datum des 2. Novembers für ihn habe. Dort hätten nicht nur seine Eltern einst geheiratet. An jenem Tag habe er 2001 auch seine Diabetes-Diagnose erhalten. Außerdem wurde am 2. November 2009 eine Lungenembolie bei seinem Vater festgestellt. Sechs Jahre später erreichte sein guter Freund aus dem Tenniszirkus, Marcelo Melo, am zweiten Novembertag die Weltranglistenspitze im Doppel - und nun Zverev selbst im Einzel.

Alexander Zverev galt schon lange als Kandidat für die Nummer eins der Welt und als kommender Grand-Slam-Sieger. Dramatische Endspielniederlagen wie bei den US Open 2020 gegen Dominic Thiem oder die schwere Knöchelverletzung im French-Open-Halbfinale 2022 gegen Rafael Nadal verhinderten den ganz großen Wurf jedoch zunächst,

Erst 2026 platzte der Knoten: Mit den Titeln bei den French Open und den US Open reckte Zverev bei gleich zwei der bedeutenden Turniere den Pokal in die Luft. Nun folgte die vorläufige Krönung seiner Karriere: Am Montag löste er Jannik Sinner als Nummer eins der ATP-Rangliste ab. Der Italiener fällt seit Juli 2026 mit einer chronischen Knieverletzung aus.

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