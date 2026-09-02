Am 22. April 2024 starb Klaus Otto Nagorsnik überraschend im Alter von 68 Jahren. Über seinen langjährigen „Gefragt - Gejagt“-Kollegen sagte Sebastian Jacoby nun: „Das war einfach ein superfeiner Kerl, auf den man sich immer verlassen konnte.“ Im Podcast „Missverstehen Sie mich richtig“ erklärte der ARD-Quizprofi zudem, er denke noch „oft“ an seinen verstorbenen Weggefährten.

„Weil wir ihn natürlich auch zur Erinnerung aufgestellt haben. Also er steht immer in dem Aufenthaltsraum der Jägerinnen und Jäger als Bild bereit“, verriet Jacoby. Und: „Ich habe ihn selber zu Hause in meinem Büro auf Bildern.“ Nagorsnik sei „immer ein Riesenvorbild“ für den 48-Jährigen gewesen - nicht nur, was das Quizzen anbelangt.

„An den muss man einfach immer denken“

Klaus Otto Nagorsnik (links) und Sebastian Jacoby waren viele Jahre gemeinsam Teil der ARD-Quizshow „Gefragt - Gejagt“. (Bild: ARD / Markus Hertrich) Copyright: ARD / Markus Hertrich

So sei Nagorsnik einer Familie entstammt, „die vollständig bildungsfern eigentlich eher war“, schilderte Jacoby. Bei seinem Kollegen habe es sich um einen „unglaublich spannenden Selfmade-Mann“ gehandelt, dem viel daran gelegen sei, Menschen Bildung näherzubringen.

Nagorsnik sei es gelungen, „Tiefe in die Geschichtsfragen und in die Literatur“ zu bringen, erinnert sich sein Freund schmunzelnd: „Der also nicht nur erkannt hat, dass die 'Ilias' in Hexametern geschrieben ist, sondern jemand, der die zitiert und richtig betont und mir erklärt, was ich da alles falsch mache.“ Jacoby resümiert: „Also einfach ein gebildeter, aber ein feiner Kerl. Und an den muss man einfach immer denken.“

Klaus Otto Nagorsnik, der aufgrund seines ehemaligen Berufs auch als „der Bibliothekar“ bekannt war, gehörte seit 2014 fest als Jäger zum „Gefragt - Gejagt“-Team. Dank seines schier unendlichen Allgemeinwissens galt er nicht nur unter Fans der beliebten ARD-Quizsendung als einer der klügsten deutschen TV-Köpfe. Sein Kollege Sebastian Jacoby ist bereits seit 2013 fester Bestandteil der Jäger. (tsch)