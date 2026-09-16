Kollegen reagieren bestürzt auf Tod von Ralf Richter„Ein absolutes Unikat“

Der Tod Ralf Richters scheint viele seiner Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Showbranche schwer zu treffen. „Ralf war ein absolutes Unikat“, trauert unter anderem Oliver Pocher auf Instagram. Auch Natascha Ochsenknecht - die einst mit Richters „Das Boot“-Kollege Uwe Ochsenknecht verheiratet war - wünscht dem Schauspieler in ihrer Instagram-Story „eine gute Reise“.

Wie seine Kinder am Dienstag bei Facebook in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben hatten, starb Ralf Richter am Montag im Alter von 69 Jahren. Der Filmstar habe an COPD und einer Herzunterfunktion gelitten, erklärte sein Sohn Maxwell Richter zudem gegenüber „Bild“. Seinem Vater sei es demnach „seit Längerem gesundheitlich sehr schlecht“ gegangen.

„Was ist denn dieses Jahr nur los?“, schreibt diesbezüglich Chris Tall in einem Social-Media-Beitrag. Der Comedian arbeitete in der Vergangenheit mit Richter zusammen - und verabschiedet sich nun mit warmen Worten von seinem Kollegen: „Ralfi, du warst so vieles, aber vor allem ein Unikat. So herzlich, ehrlich und authentisch. Wir werden dich sehr vermissen. Ruhe in Frieden.“

Bert Wollersheim: „Mein alter Kumpel hat mich über 30 Jahre begleitet“

Auch zahlreiche weitere Promis trauern um Ralf Richter - darunter Bert Wollersheim. Wie dieser auf Instagram schreibt, sei es „immer wieder schmerzhaft“, sich von einem „langjährigen Weggefährten“ zu verabschieden. „Mein alter Kumpel hat mich über 30 Jahre begleitet“, offenbart der Realitystar. Nach dem Tod seines Freundes habe ihn „eine stille Traurigkeit befallen“. Dazu teilte Wollersheim mehrere Fotos, auf denen die beiden Männer gemeinsam zu sehen sind.

„Ach lieber Ralf, die Nachricht von deinem Tod macht mich sehr traurig“, richtet auch Sila Sahin auf ihrem Instagram-Kanal einige Worte an den verstorbenen Schauspieler. Die frühere GZSZ-Darstellerin habe es „so genossen“, bei einem Serienprojekt mit Richter vor der Kamera zu stehen, und werde die gemeinsame Zeit „in lieber Erinnerung behalten“.

Der 1957 in Essen geborene Ralf Richter war zunächst am Theater tätig und nutzte „Das Boot“, um seine Leinwandkarriere anzukurbeln. In Filmen wie „Bang Boom Bang“, „Superstau“ und „Nicht mein Tag“ mimte er meist den Ruhrpott-Rüpel. Zuletzt war er unter anderem Anfang des Jahres in einer Folge der ZDF-Krimireihe „Notruf Hafenkante“ zu sehen; zudem stand er 2024 in der RTL-“Passion“ als Häftling Barabbas vor der Kamera.

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