„Kommissar Rex“-Star spricht über Dreiecksbeziehung„Wir lieben uns alle untereinander“

Am Montag sind die 14 Promis der neuen Staffel „Promi Big Brother“ in den Container eingezogen. Die gemeinsame Zeit nutzen die Kandidaten, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Auf der Terrasse des Hauses wurde „Kommisar Rex“-Star Gedeon Burkhard von seinen Mitbewohnern Christian Lell und Godfrey Egbon über sein Liebesleben ausgefragt. Denn der Schauspieler lebt mit zwei Frauen in einer Dreiecksbeziehung.

In der Männerrunde sorgt das Thema zunächst für ungläubige Blicke. Christian Lell möchte wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass Gedeon mit zwei Partnerinnen zusammenlebt. Der erklärt: „Ich habe mich in meine eine Partnerin vor fünf Jahren verliebt. Wir haben uns irgendwo kennengelernt, das ging dann sehr schnell.“

Allerdings war Gedeon zu diesem Zeitpunkt nicht ungebunden. Mit einer anderen Frau verband ihn bereits seit zwei Jahren eine Affäre. Was zunächst nach einer komplizierten Ausgangslage klingt, entwickelte sich nach seinen Angaben schließlich in eine ganz andere Richtung.

Christian Lell und Godfrey Egbon erfahren mehr über die Dreiecksbeziehung von Gedeon Burkhard. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Denn nicht nur zwischen dem Schauspieler und seinen Partnerinnen habe die Chemie gestimmt, auch die beiden Frauen hätten sich sehr gemocht: „Dann hat sich das so ergeben, ohne dass da groß darüber geredet wurde“, erklärt Burkhard. Für die drei gehe es in der Beziehung weniger um festgelegte Grenzen als um gegenseitiges Vertrauen.

„Keiner hatte das Bedürfnis über irgendwelche Regeln zu sprechen“

Godfrey ist dennoch neugierig geworden und hakt nach, ob tatsächlich jeder der Beteiligten mit jedem „Spaß haben“ könne. „Keiner hatte das Bedürfnis über irgendwelche Regeln zu sprechen“, berichtet Burkhard. Jeder habe dem anderen die Freiheit gegönnt und man habe sich trotzdem miteinander sehr geliebt und aufgehoben gefühlt.

Gedeon Burkhard habe sich lange mit Themen wie Eifersucht beschäftigt. Mit der Zeit habe er jedoch einen Umgang damit gefunden. Auch seine beiden Partnerinnen hätten Erfahrungen mitgebracht. „Und so waren wir wohl alle ready für das, was uns da in den Schoß gefallen ist“, so Gedeon. Godfrey will außerdem wissen, wie alt die beiden Partnerinnen des Schauspielers sind. Die Antwort des 57-Jährigen: „32 und 37.“

Wie Gedeon Burkhard seine Beziehung selbst definiert, erklärt er anschließend noch einmal abseits der Gruppe im Sprechzimmer. „Wir lieben uns alle untereinander“, stellt er klar. Die drei leben seit fünf Jahren zusammen. Es sei eine „Dreiecksbeziehung, in der sich jeder gegenseitig schätzt, sich liebt und ein sicherer Hafen für den anderen ist“, so Burkhard.

Die Live-Shows von „Promi Big Brother“ sind täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 und im Livestream auf Joyn zu sehen. (tsch)