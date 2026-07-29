Könnte Helene Fischer beim „Glücksgefühle“-Festival von Lukas Podolski auftreten? Die Spekulationen darüber bekommen nun neue Nahrung. Wie das Portal „t-online“ berichtet, hat Veranstalter Markus Krampe Gespräche mit der Künstlerin bestätigt.

Die vierte Ausgabe des Festivals findet vom 3. bis 6. September am Hockenheimring statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Ex-Fußball-Weltmeister Lukas Podolski und Veranstalter Markus Krampe. Das Line-up ist bereits hochkarätig besetzt: Auf der Bühne stehen unter anderem David Guetta, Ayliva, Mark Forster, Marteria, Scooter, Ski Aggu, Andreas Gabalier und die No Angels.

Bereits 2025 äußerte Podolski den Wunsch, die Künstlerin für sein Festival zu gewinnen. Gegenüber der „Bild“ bezeichnete er einen Auftritt der Schlager-Ikone damals als seinen großen Traum. Zudem zeigte er sich überzeugt, dass Fischer hervorragend zum Konzept der Veranstaltung passen würde.

Organisator bestätigt: Austausch mit Helene Fischer hat stattgefunden

Nun gibt es eine Bestätigung, dass tatsächlich Kontakt aufgenommen wurde. Organisator Markus Krampe sagte in einem Interview mit „t-online“ auf die Frage nach möglichen Gesprächen mit Fischer: „Ja, die hat es gegeben.“

Ob Helene Fischer tatsächlich beim „Glücksgefühle“-Festival auf der Bühne stehen wird, bleibt jedoch offen. Krampe betonte, dass das offizielle Line-up bereits feststehe. Eine spontane Ergänzung sei aber nicht ausgeschlossen: „Mal sehen, was passiert“, sagte er.

Für Krampe gehört Fischer zu den bedeutendsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihre Karriere und die Erfolge, die sie erreicht habe, seien außergewöhnlich, erklärte der Organisator.

Weitere Auftritte von Helene Fischer in Planung

Unterdessen stehen für Helene Fischer bereits weitere Live-Auftritte an. Im Dezember tritt sie beim Ski-Opening Schladming-Dachstein in Österreich auf. Gemeinsam mit ihrer Band will sie dort ihre größten Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ sowie den Nummer-eins-Erfolg „Heute Nacht“ präsentieren.

Ein großer Erfolg für Helene Fischer war die kürzlich beendete „360° Stadion Tour“. Rund 750.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu den 15 Konzerten der Sängerin. Auch in Köln machte Fischer Station und trat zweimal im Rhein-Energie-Stadion auf.

Die Open-Air-Konzerte im Sommer 2026 fanden teilweise bei hohen Temperaturen statt, was die Fans jedoch nicht abschreckte. Anschließend äußerte sich Helene Fischer auch zur Diskussion über die hohen Ticketpreise. (jag)