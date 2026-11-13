„Ich habe in der Corona-Zeit die Diagnose Blasenkrebs bekommen. Am 6. Januar 2022“, erzählt Partysänger Mickie Krause in der ARD-Dokumentation „Ballermann Sessions & Stories“. Den niederschmetternden Befund erhielt der 56-Jährige während der Dreharbeiten zur VOX-Show „Showtime of my Life“. Für das Format hatte sich der Sänger einer Vorsorge-Untersuchung unterzogen.

Sein Leben habe sich seitdem „schon verändert“. Allerdings habe er sich nicht permanent mit seiner Erkrankung beschäftigt, erklärt der „Schatzi, schenk mir ein Foto“-Interpret. Mit der Diagnose sei er „relativ realistisch“ umgegangen. Eine große Stütze seien dabei seine Familie und seine Freunde gewesen. Sie haben ihn durch die Zeit „getragen“.

Mickie Krause über Mallorca: „Ich liebe diese Insel“

In der Dokumentation spricht der Sänger auch darüber, dass er nach 25 Jahren im Musikgeschäft etwas kürzertreten möchte. Während er mit Blick auf das Meer über seine Zukunft nachdenkt, fragt ihn das ARD-Team, ob er sich manchmal frage, wie lange er noch weitermachen wolle. Bislang, so die Antwort, sei der Moment noch nicht gekommen, an dem er die Lust verloren habe. Er „liebe diese Insel“, sagte Krause über Mallorca.

Mit 60 Jahren möchte sich der Schlagersänger dennoch eine Pause gönnen. Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Familie will er die Welt bereisen, neue Eindrücke sammeln und „das Leben neu genießen“. Schließlich möchte er später nicht zurückblicken und feststellen, dass er vor lauter Arbeit zu wenig vom Leben gehabt hat.

„Ballermann Sessions & Stories“ ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. In den weiteren Folgen werden Mia Julia, Frenzy und FINCH begleitet. (tsch)