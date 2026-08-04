Vor zwei Jahren enthüllte Patti Scialfa, dass sie an Blutkrebs leidet. In einer Dokumentation über ihren Mann Bruce Springsteen sprach die Backgroundsängerin und Gitarristin von Springsteens E Street Band unter anderem darüber, dass das Tour-Leben „zu einer Herausforderung“ für sie geworden sei. Aus diesem Grund sei die 73-Jährige nur noch selten bei Konzerten anwesend. Das könnte sich künftig wieder ändern - schließlich hatte ihr Mann gute Nachrichten über ihren gesundheitlichen Zustand zu verkünden.

„Sie lebt seit über acht Jahren mit ihrem multiplen Myelom, aber jetzt befindet sie sich glücklicherweise in Remission“, sagte Bruce Springsteen in einer aufgezeichneten Botschaft, die im Rahmen einer US-Benefizveranstaltung zugunsten der Krebsforschung gezeigt wurde.

„Hoffnung hat ein Gesicht“

Wie „Millionen von Familien, die mit Krebs konfrontiert“ seien, hätten auch der Rockstar und seine Frau im Laufe der vergangenen Jahren eines gelernt: „Hoffnung hat ein Gesicht.“ Gemeint sei das medizinische Fachpersonal. Hoffnung gespendet habe unter anderem der behandelnde Arzt, der nie aufhöre, „nach Lösungen zu suchen und sich um uns zu kümmern“, und die Pflegekraft, „die neben uns sitzt, wenn wir Angst haben, und unseren Weg immer ein kleines bisschen leichter macht“. Dass im medizinischen Bereich stetig geforscht werde, sei „der Grund, warum Familien Hoffnung finden, wenn Hoffnung am schwersten zu finden scheint“, resümierte Springsteen.

Mit Patti Scialfa ist der „Born to Run“-Sänger seit 1991 verheiratet. Zuvor hatte die Musikerin bereits mehrere Jahre als Mitglied der E Street Band an Springsteens Seite auf der Bühne gestanden. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Ihr ältester Sohn Evan ist ebenfalls Musiker, der jüngste Sohn Samuel arbeitet als Feuerwehrmann. Tochter Jessica ist eine international erfolgreiche Springreiterin. (tsch)