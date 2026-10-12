„Krömers letzte Stunde“Kurt Krömer will mit neuem ZDF-Format „das Rad der Comedy neu erfinden“

Kurt Krömer ist niemand, der sich gerne in die Karten schauen lässt. Dabei hat der Entertainer nun vermeintlich ein Geheimnis gelüftet, dass die Menschheit seit jeher beschäftigt. Womit verdient man sich den Weg in das Paradies, auf welche Verfehlungen steht das Höllenfeuer? In der Theorie will Krömer seine Erkenntnisse zwar nicht teilen - doch in der Praxis einsetzen. Das klingt so verrückt wie Krömers neue Show zu werden scheint.

In der neuen ZDF-Show „Krömers letzte Stunde“ stehen sich zwei prominente Gäste gegenüber, die von Krömer auf ihre Himmel- oder Höllen-Eignung getestet werden. Von einem „hochkomplexen Textverfahren“ ist die Rede. Wer bei diesem besser abschneidet, landet im Paradies, der unglückliche Verlierer darf es sich in der Hölle unbequem machen.

Was genau in der Show passiert, bleibt ein Rätsel - aber das Geheimnisvolle ist bei einem unvorhersehbaren Comedian wie Krömer wohl Teil des Reizes. Dementsprechend wenig hilfreich lautet auch dessen eigene Einordnung des neuen Formats: „In der Show passiert nichts Geringeres, als dass wir das Rad der Comedy neu erfinden“, verspricht der 51-Jährige.

Die vier Folgen von „Krömers letzte Stunde“ ab Donnerstag, 26. November 2026, im ZDF-Streaming verfügbar sein werden, erfolgt die Ausstrahlung im linearen Fernsehen ab diesem Datum in einem wöchentlichen Rhythmus um jeweils 22.15 Uhr. (tsch)