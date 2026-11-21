Der Kunstsammler, Investor und Multimillionär Friedrich Christian „Mick“ Flick ist tot. Er sei im Alter von 82 Jahren in Rosenheim an den Folgen eines Sturzes gestorben, den er wenige Tage vorher bei einem Kuraufenthalt erlitten habe, teilte die Familie mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Flick, der im Schweizer Nobelkurort Gstaadt lebte, stammte aus einer der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Sein Großvater Friedrich Flick hatte ein Kohle- und Stahl-Imperium aufgebaut und gerade während der Nazi-Zeit durch den Einsatz von Zwangsarbeitern ein riesiges Vermögen gemacht.

„Er hinterlässt das Andenken an ein Leben, das von bedeutenden Akten der Großzügigkeit als Stifter und Mäzen geprägt war - insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Kunst und der Förderung von Toleranz“, so die Familie weiter. (dpa/red)