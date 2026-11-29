Nach Carolin Kebekus ist Jens „Knossi“ Knossalla der zweite Promi-Kandidat, der in der aktuellen zwölften Staffel den begehrten Moderations-Job von „Wer stiehlt mir die Show?“ gewinnen konnte. Der 40-Jährige machte es sich in seiner Ausgabe der ProSieben-Quizsendung zur Aufgabe, die Fans im Publikum so viel wie möglich mit einzubeziehen und so ein besonderes Erlebnis zu bieten. Sogar Geld gab es zu gewinnen - und zwar direkt aus dem Portemonnaie von Joko Winterscheidt.

Denn Knossi lud in seiner Sendung zu einer kleinen Tour. „Ich zeige das allererste Mal ever ein bisschen, wie es Backstage aussieht“, kündigte der Streamer an und machte sich mit einer Handykamera auf den Weg. Zunächst platzte er bei Produzent Thomas Schmitt rein. Der musste gleich mal seine Zettel verdecken. „Das sind die Finalfragen“, schickte er den Neu-Moderator wieder raus. Der suchte schließlich die Garderoben der Promis auf.

„Nehme ich mit“: Knossi lässt Jokos Geldbeutel mitgehen

Auf einen solchen Besuch war Carolin Kebekus offenbar nicht vorbereitet. „Hier sieht es ja aus“, wunderte sich Knossi über das Chaos in ihrer Garderobe. Dann schnappte er sich ein rotes Kleid der Komikerin - als „Giveaway“ für die Fans. „Ja, nimm mit“, zeigte sie sich einverstanden. Von NBA-Star Moritz Wagner wiederum steckte Knossi die Schuhe und einen Basketball ein.

Dann ging es zu Joko Winterscheidt. Bei dem ferngesteuerten Auto, das Knossi in seiner Garderobe fand, bremste der Entertainer allerdings sofort. „Das habe ich vom Team geschenkt bekommen“, wollte er das ungern abgeben. Stattdessen machte sich Knossi an der Hose von Joko zu schaffen - und zückte begeistert die Geldbörse aus der Tasche.

„Da ist nichts drin“, meinte Joko noch. Aber von wegen: 70 Euro erspähte Knossi und beschlagnahmte diese prompt. „Nehme ich mit!“, jubelte er über seinen Fund. Zusammen mit den anderen eingesammelten Gegenständen startete der Streamer eine Verlosung live in der Sendung. Und so wanderten Jokos Bargeld, das Kleid von Carolin Kebekus sowie die Schuhe und der Basketball von Moritz Wagner in die Hände glücklicher Gäste aus dem Publikum.

Die komplette Folge „Wer stiehlt mir die Show?“ ist am Sonntag, 29. November, um 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen und bereits jetzt vorab auf Joyn. (tsch)