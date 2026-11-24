Trotz seiner Skepsis befand Lichter beim Anblick des Kunststoff-Kopfes: „Das ist eine echte Kuriosität.“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Oh mein Gott, was ist das? Oh, Jesus Maria“, machte Horst Lichter aus seinem Entsetzen über das Verkaufsobjekt keinen Hehl. „Bares für Rares“-Expertin Annika Raßbach hingegen strahlte: „Mir fehlen die Worte.“ Sie begeisterte sich: „Ich liebe es hier!“ Trotz seiner Skepsis befand Lichter beim Anblick des Kunststoff-Kopfes: „Das ist eine echte Kuriosität. Und das Schöne ist: So was hatten wir noch nie!“ Er gab zu: „Keine Ahnung, was das ist.“

„Den habe ich vor circa zehn Jahren im Internet ersteigert“, erzählte Verkäufer Heiko. „Warum?“, staunte Lichter. „Weil ich Kuriositäten sammle, Sachen, die selten sind“, erklärte der Gast. „Was hat deine Frau gesagt, als das Ding nach Hause kam?“, wollte Lichter wissen. Sie habe sich erschrocken, verriet Heiko. „Bestell ihr schöne Grüße: Ich auch!“, antwortete Horst Lichter. „Ganz so erschrocken bin ich gar nicht“, sagte wiederum Annika Raßbach. Sie klärte auf: „Es ist ein Modell zur Übung der Zahnmedizin.“

Annika Raßbach klärte auf: „Es ist ein Modell zur Übung der Zahnmedizin.“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Jetzt werde ich ihm die Haut abziehen“, kündigte die Fachfrau an. Horst Lichter erwiderte tapfer: „Ich muss da durch.“ Ohne Latex-Schicht erinnerte der Schädel an einen Totenkopf. „Jetzt ist es noch komischer“, fand Horst Lichter. „Fass mal an, trau dich mal!“, forderte Annika Raßbach. „Ne!“, weigerte sich der Moderator vehement. „Die Zunge ist wie echt“, bemerkte die Expertin und erklärte den wahren Zweck der Kuriosität: „Daran hat man gelernt.“

„Meine Frau wird sagen: Schade!“

„Um Gottes willen!“, kommentierte Julian Schmitz-Avila das merkwürdige Ausstellungsstück. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Heikos Wunschpreis: 400 Euro. Raßbach empfahl 200 Euro. „Ich sehe diese Figur umgebaut, ich würde da eine Lampe ins Innere stellen, dass es aus dem Mund leuchtet“, überlegte sie. „Um Gottes willen!“, kommentierte Julian Schmitz-Avila schließlich im Händlerraum das merkwürdige Ausstellungsstück.

Wolfgang Pauritsch (Dritter von links) machte den Anfang und bot 60 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Also ich würde sagen: So sitzt man auf einem Zahnarztstuhl“, sinnierte er. „Augen zu, Mund auf und hoffen, dass alles gut wird.“ Anaisio Guedes nannte das Objekt indessen „sehr skurril“. Schmitz-Avila wollte von dem Verkäufer wissen, ob er Arzt sei. „Leider nicht“, erwiderte Heiko. Er erklärte: „Das ist ein Zahnarztübungskopf aus den 60er-Jahren.“

Wolfgang Pauritsch machte den Anfang und bot 60 Euro. „Ich mache 80“, folgte Schmitz-Avila. Friedrich Häusser erhöhte auf 100 Euro. „Mag ich da drüber gehen?“, dachte Julian Schmitz-Avila laut. „Der ist äußerst selten“, pries Heiko sein Verkaufsobjekt an. Das höchste Gebot fand er zu niedrig. 200 bis 300 Euro stelle er sich eigentlich für sein Mitbringsel vor, erklärte der Verkäufer dem Händlerteam.

Doch Schmitz-Avila wollte nicht mehr bieten. „Ich kann mich dafür auch nicht begeistern, entschuldigen Sie“, sagte auch Pauritsch. 100 Euro blieben das finale Gebot. Dass Heiko den Kopf wieder mit nach Hause nehmen musste, dürfte vor allem seine Frau betrüben. „Sie hatte sich ganz schön erschrocken, als ich den Kopf mitgebracht hatte“, erinnerte er sich. „Meine Frau wird sagen: Schade!“, befürchtete er. (tsch)