„Würdest du sagen, du bist reich?“, fragt Sara Arslan ihren „Take Me Späti“-Gast Kurt Krömer. „Ja, ich bin superreich“, erwidert der Satiriker in der aktuellen Ausgabe des Podcasts. „Ich bin so reich, dass ich sagen würde: Nehmt euch doch mal so Leute wie mich vor und besteuert mich mehr!“

An die Bundesregierung gerichtet fordert Krömer: „Hört doch mal auf, hier irgendwie da rumzutrödeln. Und sagt doch mal: Hier, so ein Krömer und auch so ein Sido ...“ Den Rapper solle man noch „viel mehr besteuern“ als ihn selbst, scherzt der 52-Jährige. „Bei mir 60 Prozent und bei Sido 80.“ Auch seinen Comedy-Kollegen Teddy Teclebrhan bringt er ins Spiel. „Mit 90 würde ich den besteuern“, schlägt Krömer vor. „Weil der tausendmal mehr Kohle hat als ich.“ Zum Vergleich: Der Spitzensteuersatz in Deutschland liegt derzeit bei 42 Prozent, für sehr hohe Einkommen bei 45 Prozent.

Von Steuererleichterungen für Wohlhabende hält der Berliner nichts - auch wenn er selbst davon profitieren würde. „Wenn die AfD an der Macht wäre, würde ich sehr gut dastehen“, sagt er im Gespräch mit Arslan. „Die besteuern die Reichen nicht und knechten die Armen.“ Sarkastisch resümiert Krömer: „Toll. Super.“

„Ich würde niemals sagen, wen ich wähle“

Aus seiner Abneigung gegen die AfD macht der Komiker seit Jahren keinen Hehl. Erst im Oktober hatte er in einem Instagram-Video betont, keine Wählerinnen und Wähler der Partei auf seiner Lesetour im kommenden Jahr antreffen zu wollen. „Keine Tickets für AfD-Wähler“, sagte Krömer darin unter anderem. „Euer Geld möchte ich nicht, das stinkt - genauso wie ihr.“ Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch zeigte Krömer daraufhin wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Beleidigung an. Wie die Staatsanwaltschaft Berlin vor Kurzem erklärte, sieht sie jedoch keinen Anfangsverdacht und will keine Ermittlungen aufnehmen. Hohloch legte dagegen Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft ein.

Bei „Take Me Späti“ erklärt Krömer nun, sich auch weiterhin gegen die AfD aussprechen zu wollen. Er habe „keinen Bock, in 20 Jahren von Enkelkindern gefragt zu werden: 'Und was hast du gemacht, Opa, damals?'“

Wem er stattdessen seine Stimme gibt, will Krömer allerdings nicht verraten. „Ich würde niemals sagen, wen ich wähle“, stellt er im Podcast klar. Er wolle sich die Möglichkeit offen halten, jede Partei satirisch zu attackieren. (tsch)