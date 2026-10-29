Kurz vor ihrem Comedy-Debüt fällt Daniela Katzenberger auf„Bühne ist null meins“

Daniela Katzenberger ist für ihre große Klappe und ihren schlagfertigen Humor bekannt. Doch sobald sie selbst auf der Comedy-Bühne stehen soll, ist von der gewohnten Selbstsicherheit offenbar nicht mehr viel übrig. Eine neue Folge der VOX-Doku „Daniela Katzenberger“ (Ausstrahlung am 30. Oktober bei VOX und schon vorab bei RTL+) begleitet die Kultblondine ganz weit entfernt von ihrer Komfortzone.

Schuld an dem Schlamassel ist sie allerdings selbst: Nach ihrer ersten Buchlesung hat Daniela Katzenberger so viel Gefallen daran gefunden, das Publikum zum Lachen zu bringen, dass sie sich kurzerhand dazu entschließt, ihr komödiantisches Talent auch auf der Comedy-Bühne unter Beweis zu stellen.

Vor 150 Menschen muss Daniela Katzenberger ihr Comedy-Programm vorstellen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch wie die VOX-Doku-Soa zeigt, bekommt die sonst so taffe Katze, als es ernst wird, ganz schön Muffensausen. „Bühne ist null meins“, hat sie eine später Selbsterkenntnis. Schon irgendwie lustig, schließlich sitzt sie gerade im Auto auf dem Weg zu ihrer eigenen Bühnenshow.

„Ich würde lieber noch ein Kind kriegen“

Ehemann Lucas Cordalis lässt wissen, er habe „den größten Respekt davor“. Tochter Sophia wird ebenfalls vor Ort sein, und Mutter Iris ist extra aus Worms angereist. Doch je näher der Auftritt rückt, desto größer werden offenbar die Zweifel. Während sich Daniela darauf vorbereitet, ihr Programm vor 150 Zuschauern zu präsentieren, nimmt die Unsicherheit zu: „Ich würde lieber noch ein Kind kriegen“, stöht die hypernervöse Katze.

Nachdem es hinter den Kulissen noch etwas Chaos um die Reihenfolge ihrer Gags gegeben hat, muss Daniela schließlich auf die Bühne. Und siehe da: Die Katze kann das offenbar bestens unterhaltene Publikum auch in ungewohnter Rolle überzeugen. Wie ihr Comedy-Debüt ausgeht und wie sehr sie im Programm „Katzenklappe“ auch Mutter Iris durch den Kakao zieht, dürfte in den kommenden Folgen der VOX-Sendung geklärt werden. (tsch)