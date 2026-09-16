Kurz vor RTL-Auftritt hat Amira Aly Übungswehen„Geht alles ein bisschen früher los“

Sie habe „dauerhaft“ Übungswehen, verriet Amira Aly am Dienstag im RTL-Magazin „Punkt 12“: „Ich hatte in der Maske jetzt auch grad ein paar!“ Im Gespräch mit Moderatorin Katja Burkard erklärte die hochschwangere 33-Jährige, dass dies nicht außergewöhnlich sei: „Es ist scheinbar normal, in der dritten Schwangerschaft geht alles ein bisschen früher los.“

Anlass zur Sorge gebe es Aly zufolge nicht. „Ansonsten geht es mir gut“, betonte die Österreicherin, die das erste gemeinsame Kind - eine Tochter - mit „taff“-Moderator Christian Düren erwartet. Noch absolviere sie öffentliche Auftritte. Sie freue sich „aber wirklich schon auf meine Babypause“, verriet die Ex-Frau von Oliver Pocher. „Da verlasse ich das Haus nicht mehr, jetzt wird es ja auch früher dunkel.“

„Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drin bleiben“

Auf Instagram hatte Aly kürzlich einen ärztlichen Rat mit ihren Followern geteilt, demzufolge sie sich aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft „schonen und die Beine hochlegen“ solle. „Das höre ich gerne, weil alles andere ist gerade echt furchtbar anstrengend“, gestand die Influencerin. In welchem Schwangerschaftsmonat sich Aly genau befindet, verriet sie bislang nicht. Anfang September deutete sie jedoch an: „Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drin bleiben, bitte. Von daher werde ich auch ruhig machen.“

Amira Aly hat bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher. Den Alltag mit zwei kleinen Kindern schwanger zu bewältigen, sei nicht immer einfach, merkte Aly kürzlich auf Instagram an: „Jede Frau da draußen, die zwei kleine Kinder hat und schwanger mit dem dritten ist, weiß, wovon ich spreche. Es ist einfach furchtbar anstrengend.“ (tsch)