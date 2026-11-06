Schlechte Nachrichten für Fans von „Forsthaus Rampensau Germany“: Nur wenige Stunden vor dem geplanten Start der vierten Staffel am Freitag, 6. November, wird die Ausstrahlung deutlich nach hinten verschoben. Anhängerinnen und Anhänger des Joyn- und sixx-Formats müssen sich nun in Geduld üben.

Am Donnerstagabend veröffentlichte Joyn auf Instagram ein Statement, in dem über die Planänderung informiert wird: „Sehr kurzfristig müssen wir leider die Ausstrahlung unseres Reality-Programms 'Forsthaus Rampensau Germany' ins Jahr 2027 verschieben.“ Ein genaues Startdatum oder weitere Details werden nicht genannt. Wie alle „Forsthaus Rampensau“-Fans habe man sich „sehr auf den Start gefreut. Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ausstrahlen.“ Man bitte um das Verständnis der Zuschauer.

In der vierten Staffel der Reality-Show sind Marlisa Rudzio und William Raab, Jessica Zemer und LilliPop, Peris Grigoriadis und Gigi Birofio sowie Gino Bormann und Katy Bähm mit dabei.

Vierte Staffel „Forsthaus Rampensau Germany“ startet erst 2027

Gesellschaft bekommen sie von den Schwestern Stella und Brenda Brinkmann, Giuliano Hediger und Vater Paolo Hediger und dem Überraschungspaar Theresia Fischer und Claudia Obert. Nadja Großmann bildet zudem ein Team mit Laura Blond, Marco Cerullo eins mit Filip Pavlovic und Stephen Dürr tritt mit Silva Gonzalez an. Die zehn Promi-Teams müssen in einer österreichischen Alpenhütte auf engstem Raum zusammenleben und herausfordernde Wettkämpfe bestreiten, um sich als Team den Sieg zu holen. In der dritten Staffel gelang dies Gina Beckmann und Leon Content. Sie gewannen die Show und ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Dass der geplante Start der vierten Staffel nun mehrere Monate verschoben wird, missfällt nicht nur den Fans. Auf Instagram kommentieren unter dem Beitrag auch einige der Kandidaten und Kandidatinnen selbst. So schreibt Claudia Obert verwundert: „Was los?“, Marlise Rodrizio kommentiert einen weinenden Emoji und Katy Bähm wundert sich: „Irgendwie habe ich immer Pech... Ob's an mir liegt?“

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