Lanz und Precht mahnen nach US-Zwischenwahlen„Wir sollten uns da nichts vormachen“

Als „großer Sieg der Demokratie“ würden die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen aktuell gefeiert, sagt Markus Lanz. In der neusten Folge seines Podcasts „Lanz + Precht“ bremst der ZDF-Moderator zusammen mit Richard David Precht jedoch die vielfach aufgekommene Euphorie.

Zwar sei es „in gewisser Weise richtig“, dass die Niederlage der Republikaner in zahlreichen Analysen als enormer Erfolg der Demokraten und als „historisch“ bezeichnet werde. Aber: „Wenn man da mal wirklich drauf schaut, muss man dann nicht sagen, diese Wahl ist wahrscheinlich eher nicht das Ergebnis einer tiefen, tiefen Selbstreflexion der Wählerinnen und der Wähler, sondern hat in Wahrheit eher mit so simplen Dingen wie Eierpreisen, Gaspreisen, Benzinpreisen, Dieselpreisen zu tun?“, fragt Markus Lanz.

„Ändert sich erst mal nicht viel“

„So einfach ist das“, pflichtet ihm Richard David Precht bei. Die große Freude vieler Menschen hierzulande über das Wahlergebnis basiere vor allem auf der Hoffnung auf einen künftigen demokratischen Präsidenten, „der eine Politik macht, die uns Europäern besser gefällt“, glaubt der TV-Philosoph, der mahnt: „Wir sollten uns da nichts vormachen.“ Precht ist sich sicher: Ohne den Iran-Krieg und die starke Inflation in Amerika „wäre Trump beziehungsweise wären die Republikaner wieder gewählt worden“.

Er glaubt: „Das Motiv, Trump zu wählen, war genauso simpel, wie das Motiv, ihn nicht zu wählen. Und das hat nicht so viel mit einem großen Sieg der Demokratie zu tun, wie wir das gerne einfärben möchten.“ Markus Lanz ergänzt: „Die grundlegenden Dinge, die nicht nur in dieser amerikanischen Gesellschaft offensichtlich nicht gut laufen, an denen ändert sich erst mal nicht viel.“

Die ganze Episode von „Lanz + Precht“ gibt es unter anderem auf Spotify und Apple Podcasts sowie als Video-Podcast im YouTube-Kanal des ZDF. (tsch)