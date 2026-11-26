„Ich bin jetzt nach Hause gekommen, ich habe alle Heizungen an, ich habe alle Fenster zu - und es ist trotzdem eiskalt“, erzählt Eveyln Burdecki in einer aktuellen Instagram-Story. Sie wisse sich nicht mehr zu helfen. Voller Verzweiflung wendet sich die 38-Jährige deshalb an ihre Follower und fragt: „Was soll ich tun?“

Nur wenig später meldet sich der TV-Star erneut zu Wort. „Ihr seid einfach die Besten“, freut sich Burdecki, „ich habe jetzt so viele Tipps von euch bekommen!“ Hilfreich seien allerdings nicht alle Nachrichten gewesen. „Ich werde erpresst“, ärgert sich die ehemalige RTL-Dschungelkönigin. „Von ganz vielen Heizungsinstallateuren, die mir gesagt haben: 'Ich gebe dir einen Tipp, aber nur, wenn du mit mir schreibst.' Oder: 'Ich gebe dir einen Tipp, wenn du mit mir einen Kaffee trinken gehst.'“

Eine beispielhafte Nachricht blendet Burdecki sogar ein. „Ich bin Heizungsbauer und gebe dir Tipps, aber nur wenn du mir zurückschreibst oder dich mit mir triffst“, ist auf dem Screenshot zu lesen. Und: „Meine Tipps sind Gold wert. Trau dich!“ Die Moderatorin selbst hat den Text mit einem sich erbrechenden Emoji versehen.

„Männer, ich brauche euch gar nicht“

„Wisst ihr was? Ich brauche eure Tipps gar nicht“, stellt Burdecki klar. „Ich kriege das schon alleine hin. Frauenpower.“ Sie betont: „Alle ernstgemeinten, netten Tipps kamen von uns Frauen.“ Den männlichen Fans, die ihren Hilferuf ausnutzen wollen, erklärt sie hingegen: „Männer, ich brauche euch gar nicht. Selbst ist die Frau. Ist mir egal, könnt ihr mich erpressen, wie ihr wollt. Ich lasse mich auf eure Erpressungen nicht ein!“

Auch die Nachrichten einiger weiblicher Follower zeigt Burdecki in ihrer Story. Unter anderem wird ihr darin empfohlen, Kerzen anzumachen, zu lüften, eine Heizdecke zu verwenden und sich unter einer Decke zu föhnen. Zudem erklärt der Reality-Star, auf Anraten ihrer Fans ihre Heizkörper entlüften zu wollen. (tsch)