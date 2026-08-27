Laura Wontorra stichelt bei „Grill den Henssler“ gegen RTL„Hat nur für Sky mehr ausgegeben“

Verona Pooth ist Stammgast bei „Grill den Henssler“. Das zweite „Sommer-Special“ des Jahres 2026 bedeutet ihre zehnte GDH-Teilnahme. Moderatorin Laura Wontorra weiß das zu würdigen und frotzelt gleich mit Blick auf Veronas schicke Robe sowie ihr Image als Luxus-Kennerin: „Ich kann dir sagen: Die Sendergruppe hat nur für Sky mehr ausgegeben als für dich.“

Wontorra übertreibt natürlich: Für die Übernahme von Sky legte RTL im Frühsommer amtliche 150 Millionen Euro hin. Davon dürfte die „Grill den Henssler“-Gage von Verona Pooth mutmaßlich doch weit entfernt liegen.

Verona Pooth ist zum zehnten Mal bei „Grill den Henssler“ zu Gast. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das Finanzielle bleibt Thema im zweiten Sommer-Special, in dem neben Verona Pooth die deutsche Bodybuilding-Ikone Markus Rühl sowie „Die Autodoktoren“ Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch dem Gastgeber ordentlich einheizen wollen. Das betrifft schon die Zutaten: Verona Pooth hat aus Dubai ein Päckchen Safran „rausgeschmuggelt“. Safran ist das teuerste Gewürz der Welt mit einem Kilopreis bis zu 10.000 Euro. „Die Autodoktoren“ kochen mit Wasabi - Kilopreis bis zu 300 Euro. Und Rühl verkocht Gojibeeren. Die sind vergleichsweise günstig - rund 20 Euro pro Kilo. Teuer mutet es nur an, weil Wontorra „Gucci“ versteht.

Verona Pooths „Brilli“ veredelt das Comeback von Johann Lafer

Im Fokus bleibt aber Verona Pooth. Das Multitalent - Moderatorin, Sängerin, Werbeikone, Kult-Entertainerin, Unternehmerin - besticht durch Eleganz und Ehrgeiz gleichermaßen. Das führt zu kritischen Situationen. Laura Wontorra: „Ich kann gar nicht hinschauen. Verona, Vorsicht, dein Gesicht war teuer.“ Verona kontert lachend: „Nicht nur das Gesicht.“

Das fällt auch Steffen Henssler auf, der von Veronas Hand wie hypnotisiert scheint. Beziehungsweise dem Ring daran. „Geiler Brilli, Alter! Hast du den Ring gesehen? Die Alte hat Kniste, der Wahnsinn“, kann sich Henssler kaum beruhigen. „Da lohnt es sich fast, die Hand abzuhacken und wegzulaufen.“

Das zweite Sommer-Special der Staffel bietet noch mehr als finanzielle Aspekte. Darunter ein berührendes Comeback von TV-Kochlegende Johann Lafer, der erstmals seit seiner krankheitsbedingten Auszeit wieder am „Grill den Henssler“-Herd steht. Wie das alles ausgeht und ob Verona Pooth ihr Jubiläum erfolgreich bestreitet (und ihre wertvolle Hand behält) - am Sonntag, 30. August, ist es ab 20.15 Uhr bei VOX (und auf RTL+) zu sehen. (tsch)