Laura Wontorra wünscht sich Jürgen Klopp als Gast-Juror bei „Grill den Henssler“

Der langjährige Juror Reiner Calmund (rechts) verabschiedete sich 2025 von Steffen Henssler und dessen VOX-Show „Grill den Henssler“. (Bild: RTL / Markus Hertrich) Copyright: RTL / Markus Hertrich

Steffen Henssler würde gerne mal mit seiner Grill-Show in einem Stadion auftreten. Anfangs ist's nur eine Frage, nämlich die von Moderatorin Laura Wontorra nach Steffen Hensslers „letztem Lebenstraum“. So hoch will der Grill-Gastgeber das Thema in der vorletzten Ausgabe des „Grill den Henssler Sommer-Specials“ (Sonntag, 20. September, 20.15 Uhr, VOX und vorab bei RTL+) erst nicht hängen. Aber dann lässt er sich doch drauf ein. „Dream big“ - träume groß - lautete die Devise. Und da fällt den beiden schon einiges ein.

„Ja, so ein One-off“, also ein richtig großes Einzelevent, könne er sich schon vorstellen. „In so nem Fußballstadion. Mit Centerstage, is' klar.“ Und Wontorra träumt gleich gewaltig mit. „In so nem Hexenkessel, wie am Betzenbewrg in Kaiserslautern. Und du kommst da mit so nem Riesentruck rein und ich über nen langen Laufsteg. Und dann das Calli-Calmund-Comeback für eine einzige Show. Und ne 20-Meter-Stadion Wurst.“ Es sprudelte aus der Moderatorin förmlich heraus. Der langjährige Juror Reiner Calmund nahm 2025 Abschied von der Show.

„Und als Gast in der Jury: Jürgen Klopp“

Einmal im Fußballstadion die Grill-Show aufziehen: TV-Koch Steffen Henssler und Moderatorin Laura Wontorra haben da eine Idee. (Bild: RTL/Markus Hertrich) Copyright: RTL/Markus Hertrich

Hit oder Flop: Im Mallorca-Special treten im „Grill den Henssler Sommer-Spcial“ diesmal die Ballermann Stars Isi Glück, Julian Sommer und Frenzy (von rechts) an. Ihr Mentor-Koch ist Mario Kotaska. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Wontorra macht Henssler richtig Appetit. „Da muss man mal drüber nachdenken“, meint er, „das wär ganz geil.“ Wontorras erträumter Höhepunkt: „Und als Gast in der Jury: Jürgen Klopp.“ Da spricht auch die Fußballaffinität aus der 37-Jährigen, die den Nationaltrainer gerne mal außerhalb beider angestammter Bereiche - die Seitenlinie des Fußballfeldes - erleben würde. Zuletzt waren beide bei der Fußball-WM für den Streaming-Anbieter Magenta TV im Einsatz.

Die Chancen für ein kulinarisches TV-Engagement des Star-Trainers? Eher gering. Jürgen Klopp outete sich in früheren Interviews als „kein großer Koch“. Er habe sich mit dem Kochlöffel erst spät im Leben, nämlich während des Corona-Lockdowns, an einfache Gerichte wie Rührei gewagt.

Aber es ist ja auch wie ein alter Nena-Klassiker: „Nur geträumt“ von Wontorra und Henssler. Zunächst stehen am Sonntag im Mallorca-Special die Partyschlager-Sänger Isi Glück, Frenzy und Julian Sommer mit Koch-Coach Mario Kotaska als Hensslers Herausforderer bereit. Die große Frage: Gelingt ihnen am Grill ein Hit oder wird's ein Flop? (tsch)