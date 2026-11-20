Jeans, ein aufgeknöpftes hellblaues Hemd und darunter ein deutlich gewachsener Babybauch: Laura Wontorra (37) hat auf ihrem Instagram-Kanal eine neue Bilderreihe veröffentlicht. Entstanden sind die Aufnahmen bei einem professionellen Fotoshooting. Sie zeigen die werdende Mutter in einem entspannten Look.

Auf einigen Fotos lehnt die 37-Jährige an einer beigefarbenen Wand, auf anderen legt sie lachend die Hände auf ihren Bauch. Zu dem Beitrag schrieb Wontorra selbst, dass dies der „größte Segen meines Lebens“ sei.

Promis wie Jana Ina Zarrella und Janin Ullmann melden sich

Unter dem Post zeigen sich zahlreiche Followerinnen und Follower begeistert. Viele Nutzerinnen und Nutzer überhäufen die Moderatorin mit Glückwünschen und loben die natürlichen Aufnahmen. Man spüre das Glück in diesen Bildern förmlich, heißt es etwa in den Kommentaren.

Herz-Symbole hinterließen auch Prominente wie Jana Ina Zarrella und Janin Ullmann. Ebenfalls mit einem Herz reagierte in der Kommentarspalte Wontorras Partner, der „Sky“-Moderator Riccardo Basile (35).

Wontorra und Basile: Erstes gemeinsames Kind soll im Frühjahr 2027 kommen

Für Wontorra und Basile, die seit 2026 ein Paar sind, ist es das erste gemeinsame Kind. Wie die „Bild“ berichtet, soll der Nachwuchs im Frühjahr 2027 auf die Welt kommen. Öffentlich gemacht hatte die Moderatorin ihre Schwangerschaft im Oktober 2026. Seitdem teilt sie regelmäßig Eindrücke aus dieser Zeit mit ihrer Community.

Gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hatte sich das Paar bereits rund zwei Wochen, bevor die Shooting-Fotos erschienen: Beim 44. Deutschen Sportpresseball, der am 7. November 2026 in Frankfurt stattfand, trat Wontorra an der Seite von Basile auf. Sie trug dabei ein Spitzenkleid, das ihre Schwangerschaft ebenfalls betonte.

Die gebürtige Bremerin gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fernsehlandschaft. Einem Millionenpublikum ist sie aus ganz unterschiedlichen TV-Formaten vertraut – sei es durch Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga oder als Gastgeberin großer Unterhaltungsshows wie „Grill den Henssler“ und früher „Ninja Warrior Germany“. (jag)