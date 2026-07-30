Laura Wontorra zeigt sich verliebt im Urlaub

Erst Anfang Juni hatten Laura Wontorra und Riccardo Basile die Gerüchte mit einem gemeinsamen Foto bestätigt: Die beiden Moderatoren sind ein Paar! Nach dem vollen Terminkalender im Juni und Juli, als Laura Wontorra für MagentaTV über die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko berichtet hatte, meldete sie sich jetzt aus ihrem Urlaub aus Marbella in Spanien.

Die 37-Jährige postete eine Bilderstrecke auf Instagram, in der sie sich bestens gelaunt in einem kurzen weißen Seidenwickelrock und einem schwarzen Spaghettiträger-Top zeigt. Dazu trägt sie eine weiße Sonnenbrille sowie große schwarze Ohrringe.

„Ihr seht so happy aus!“

Auf einem Foto ist die RTL-Moderatorin schließlich mit ihrem neuen Freund Riccardo Basile (34) zu sehen. Auf zwei Selfies posieren die beiden glücklich vor der Kamera. In den Kommentaren zu dem Beitrag zeigen sich die Fans begeistert von dem Pärchenfoto. „Ihr seht so happy aus! Freut mich sehr für Euch“, schreibt eine Userin. Ein anderer Nutzer stimmt zu: „Tolles Paar“.

Laura Wontorra und Riccardo Basile kennen sich bereits seit vielen Jahren aus der Sport-Branche. Basile ist seit 2017 für Sky aktiv und war unter anderem Co-Moderator der Fußball-Talkshow von Lauras Vater Jörg Wontorra.

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