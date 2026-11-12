Kaum ein Ernährungstrend verspricht derzeit so viel Fitness wie der Protein-Hype - und kaum einer so viel Rendite für die hersteller. Immer mehr Lebensmittel werden deshalb mit dem Etikett „Protein“ versehen und vermitteln den Eindruck, gesund zu sein. Auch immer mehr Jugendliche greifen zu hochindustriell verarbeiteten, oft zuckerreichen Produkten - und tun ihrer Gesundheit damit nicht unbedingt etwas Gutes. Das zeigt eine neue „besseresser goes Schule“-Folge mit ZDF-Koch Sebastian Lege.

Hauswirtschaftslehrerin Maike Reuling von der Gesamtschule Rhede schlägt wegen des Ernährungsverhaltens ihrer Schülerinen und Schüler Alarm und bittet den TV-Experten um Nachhilfeunterricht. „Ständig unterhalten sich die Schüler über Protein-Shakes, Energy-Drinks und Supplements. Sie informieren sich bei Instagram und TikTok darüber und ich komme mit meinem Hauswirtschaftsunterricht gar nicht so richtig bei den Schülern an“, klagt die Lehrerin.

Supplements, Fitness und Muskelaufbau sind offenbar ein tägliches Thema bei den Jugendlichen. „Wenn ich in der Schule ein paar Leute sehe, die sich einen Protein-Shake mixen, überlege ich mir, ok, vielleicht bringt mir das auch was“, sagt der 15-jährige Dean. „Natürlich esse ich Proteinriegel für den Muskelaufbau, die sind ja auch hauptsächlich dafür entwickelt worden“, fügt er an.

DIY-Proteinriegel mit gesunden Zutaten

Lehrerin Maike Reuling ist über die Ernährung ihrer Schülerinen und Schüler besorgt. (Bild: © ZDF/Willi Weber) Copyright: © ZDF/Willi Weber

Ernährungsprofi Sebastian Lege und Mediziner und Gesundheitsinfluencer Felix M. Berndt begeben sich zur Gesamtschule Rhede im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen, um den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie man gesündere Alternativen zu Proteinriegeln und Energydrinks selbst herstellt. Denn viele Proteinriegel sind Schokoriegel mit besseren Nährwerten, wie Doc Felix erklärt.

In industriell hergestellten Proteinriegeln stecken oft Kollagenhydrolysat und Gelatinehydrolysat, die zwar laut Ernährungscoach Lege günstig den Proteingehalt erhöhen, aber nicht dieselbe Aminosäurenmischung liefern, wie andere Proteinquellen.

Pflanzliche Proteinquellen wie Mandeln, Leinsamen, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne haben als Zutaten eine hohe Bioverfügbarkeit. Datteln liefern nicht nur Kalium, sondern halten die gemixte Masse auch zusammen. Jedoch enthalten sie auch Zucker, welcher die Süße in den Proteinriegel bringt. Der Riegel ist also nicht ganz zuckerfrei. Haferdrink, Salz, Nussmus, Kakao, Saaten und Haferflocken runden die Zutatenliste für den DIY-Proteinriegel ab. Den Schülerinnen und Schülern der Hauswirtschaftsklasse schmeckt es, und das Rezept wird mit nach Hause genommen.

Brauchen Jugendliche zusätzliche Proteine?

Und was sagt die Forschung zum Thema? Proteine sind für Jugendliche besonders wichtig, denn der Körper benötigt Eiweiß nicht nur für den Muskelaufbau, sondern auch für Wachstum und Entwicklung. Zusätzliche Proteinpräparate sind dafür jedoch in den meisten Fällen nicht notwendig. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegt der tägliche Proteinbedarf bei Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren bei etwa 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei 15- bis 19-Jährigen sind es 0,9 Gramm bei Jungen und 0,8 Gramm bei Mädchen.

Dieser Bedarf lässt sich problemlos über natürliche Lebensmittel wie Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte und Nüsse decken. Selbst bei regelmäßigem Sport reicht eine ausgewogene Ernährung in der Regel aus. Wer gezielt Muskeln aufbauen möchte, benötigt mehr Eiweiß: Für intensiv trainierende Sportler werden häufig etwa 1,4 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich als Orientierungswert genannt.

Gerade bei Jugendlichen sollte eine solche höhere Zufuhr jedoch individuell betrachtet und nicht ohne Weiteres mit Erwachsenenempfehlungen gleichgesetzt werden. Proteinshakes und -riegel sind deshalb kein Muss für den Muskelaufbau. Das Taschengeld ist an anderer Stelle besser investiert. (tsch)