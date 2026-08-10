1960 schrieb Livio Berruti bei den Olympischen Spielen in seinem Heimatland Italien Geschichte. In Rom wird der aus Turin stammende Sprinter zum ersten europäischen Olympiasieger über 200 Meter. Vor ihm stammten die Sieger allesam aus Kanada und den USA.

Ein Moment, der Sportgeschichte schrieb: Als erster Europäer holte Livio Berruti 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom Gold. (Bild: Central Press/Hulton Archive/Getty Images) Copyright: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Nun ist Berruti verstorben. Der italienische Leichtathletikverband FIDAL gab die traurige Nachricht einen Tag vor Beginn der Leichtathletik-EM bekannt. Berruti wurde 87 Jahre alt.

Livio Berruti war „Vorbild für Generationen junger Menschen“

Der Tag von Berrutis Sieg in Rom „veränderte die Geschichte der italienischen Leichtathletik“, würdigte der Verband dessen Verdienste weiter. „Er war ein Vorbild für Generationen junger Menschen“. „Ich werde in Birmingham für ihn laufen“, kündigte der italienische Athlet Marcell Jacobs an, der bei den Olympischen Spielen von Tokio 2020 beim 100-Meter-Lauf triumphierte. In Berrutis „eleganten, engelsgleichen Laufstil erkenne ich auch viel von mir selbst wieder“, so Jacobs.

Die Nachricht von Burrutis Tod erreichte die italienische EM-Mannschaft wenige Minuten nach einer Mannschaftsbesprechung. „Ich bin persönlich tief erschüttert, denn mich verband mit Livio eine enge Freundschaft und gegenseitiger Respekt“, sagte FIDAL-Präsident Stefano Mei. (tsch)