„Leider kaputt!“Urteil von „Bares für Rares“-Experte über Autogrammkarte ernüchtert Verkäufer

Experte Detlev Kümmel bestätigte, dass es sich um eine echte Unterschrift von Neil Armstrong handelt. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

In der Montagsausgabe von „Bares für Rares“ (ZDF) gab ein unscheinbares Kärtchen Horst Lichter zunächst Rätsel auf. Außer einer Unterschrift war kaum etwas darauf zu erkennen. Doch der Name hatte es in sich - ebenso wie die Preisvorstellung der Verkäuferinnen. Doch leider zeigte das historische Erinnerungsstück einen entscheidenden Makel ...

Den Wunsch der Verkäuferinnen nach 1.000 Euro Erlös konnte Experte Detlev Kümmel nicht bestätigen: „Das hier könnte etwas ganz Individuelles sein, aber leider ist es kaputt.“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Zunächst hielt Lichter das „süße“ Kärtchen für eher unscheinbar, merkte aber an: „Manchmal sind die kleinen Sachen, die Großen.“ Experte Detlev Kümmel nahm es mit Humor und scherzte, dass man die Karte nach dem Wegretuschieren der Unterschrift sogar noch einmal verwenden könnte: „Dann ist sie wieder sauber.“ Erst im Gespräch mit den beiden Schwestern Silvia aus Bochum und Gisela aus Castrop-Rauxel kam Licht ins Geheimnis der kleinen Karte. Gisela berichtete, wie ihr Mann das begehrte Autogramm einst als Junge ergattert hatte: Es stammte von Neil Armstrong, dem ersten Menschen auf dem Mond.

1970, gerade einmal ein Jahr nach der historischen Mondlandung, besuchte der damals Achtjährige eine Segelflugveranstaltung auf der Wasserkuppe in der Rhön. Als er dort Neil Armstrong entdeckte, bat er ihn um eine Unterschrift. Seitdem wurde das Kärtchen lichtgeschützt in einem Fotoalbum aufbewahrt und „gehütet wie ein Schatz“, erklärte Gisela. Experte Kümmel kannte Armstrongs Unterschriften aus eigener Anschauung und bestätigte die Echtheit des Autogramms: „Das ist ein Original.“ Nach der Mondlandung 1969 reiste der Astronaut auf einer Tournee um die Welt und machte dabei auch in Deutschland Station. Schließlich sei er damals „der berühmteste Mann der Welt“ gewesen, erklärte Kümmel.

„Stück Zeitgeschichte“ steht bei „Bares für Rares“ zum Verkauf

Zunächst waren die Gebote im Händlerraum weit weg von der Wunschsumme der Verkäuferinnen. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Lisa Nüdling bezahlte 500 Euro für die Autogrammkarte. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Das Autogramm wurde auf das Format eines Fotos zugeschnitten. Offenbar war die Karte „vor allem am Anfang wohl doch nicht wie ein Schatz gehütet worden“. Im Originalzustand hätte das Dokument einen deutlich höheren Wert gehabt und „die Geschichte auch runder“ gemacht. „Ach“, schnaufte auch Lichter enttäuscht. Für eine weitere Überraschung sorgte Gisela gleich danach mit ihrer Preisvorstellung: 1.000 Euro. Während Armstrongs damaliger Tournee wurden zahlreiche Autogramme verteilt. „Viele seiner angeblichen Fans haben daraus sofort Geld gemacht“, erklärte Kümmel. In der Folge unterschrieb der Astronaut nur noch selten für Bewunderer.

Für den heutigen Sammlerwert der Armstrong-Unterschriften war das durchaus von Vorteil. Offizielle Autogrammkarten waren besonders gefragt und erzielten bis zu 1.800 Euro. „Das hier könnte etwas ganz Individuelles sein, aber leider ist es kaputt“, und so bewertete Kümmel die zerschnittene Karte nur mit 500 bis 800 Euro. Trotz der niedrigeren Schätzung brachten die Schwestern ihr „Stück Zeitgeschichte“ samt Händlerkarte in den Händlerraum. Als dort der berühmte Name Neil Armstrong fiel, ging ein Raunen durch die Runde. Elisabeth Nüdling erkannte zudem den Ort wieder: „Die Wasserkuppe ist ja unser Hausberg und nur zehn Kilometer von Fulda entfernt.“

Wolfgang Pauritsch eröffnete mit 100 Euro. Walter Lehnertz hielt das bereits für ein gutes Angebot und bot nicht mit. Nüdling erhöhte auf 120 Euro und betonte ihr regionales Interesse: Das Stück könne man schließlich museal zugänglich machen. Julian Schmitz-Avila witzelte daraufhin, er habe schon gedacht, Nüdling würde jetzt Postkarten sammeln. Aus Verbundenheit mit ihrer Heimat legte Nüdling noch einmal nach und fragte bei 160 Euro nach dem Zuschlag. Doch Gisela war damit nicht einverstanden: „Das ist viel zu wenig.“ Dann wurde die Expertenschätzung genannt, um die Gebote in die Höhe zu treiben. Schließlich bot Nüdling 500 Euro und beide Seiten waren zufrieden. (tsch)