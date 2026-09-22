Bodybuilding-Champion, Schauspieler, Politiker. Werbestar, Influencer - wenn einer den Weg zum Erfolg und einem erfüllten Leben kennt, dann ist das Arnold Schwarzenegger. Darüber hat der Alleskönner ein weiteres Buch geschrieben, das er nun auf seinem Instagram-Profil vorgestellt hat: Der Titel des Werks, das Leserinnen und Lesern offenbar Anleitungen zur Selbsthilfe geben will: „Better Every Day: An Action Plan for a Full Life“, zu deutsch: „Jeden Tag besser: Ein Maßnahmenplan für ein volles Leben“.

„Wenn ich von einem Maßnahmenplan spreche, dann meine ich das auch so“, erklärt Schwarzenegger in der Caption zum Buchcover, das er in seinem Insta-Post veröffentlicht hat. „Jeden Tag besser“ sei die Art und Weise, wie man seine Lebensphilosophie „be useful“ (“sei nützlich“) in die Praxis umsetze.“ Die Erkenntnis hatte der 79-Jährige schon in seinem vorausgegangenen, gleichnamigen Buch ausgführt. Sein neues Werk bezeichnet er als „Leitfaden“, das „voller Geschichten“ aus seinem Leben sei.

Arniebald wieder vor der Kamera zu sehen

„Better Every Day“ erscheint am 12. Januar nächsten Jahres im US-Handel. Der „Leitfaden“ folgt auf Schwarzeneggers Ratgeber-Beststeller „Be useful. Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben“ aus 2024. Zwölf Jahre zuvor, 2012, hatte Arnie seine Autobiografie „Total Recall. Die wahre Geschichte meines Lebens“ veröffentlicht. „Bodybuilding für Männer: Das perfekte Programm für Körper- und Muskeltraining“ und „Karriere eines Bodybuilders“ sind weitere Bücher aus der Feder des Schauspielers und einstigen Bodybuilders.

Nicht nur als Buchautor, auch als Schauspieler ist Schwarzenegger weiterhin produktiv. Seine Action-Serie „Fubar“ wurde allerdings 2025 nach nur zwei Staffeln eingestellt. Derzeit hat der „Terminator“-Darsteller mehrere Kinoprojekte in der Pipeline. „King Conan“, der dritte Film aus der „Conan der Barbar“-Reihe ist laut der Filmdatenbank IMDB bereits abgedreht, ebenso wie die Komödie „The Man with the Bag“ von Adam Shankman und „Kung Fury: The Movie“, eine Spielfilmfassung des gleichnamigen schwedischen Kurzfilms aus dem Jahr 2015.

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