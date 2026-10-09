Absolutes Gehör - man hat vielleicht schon davon gehört. Es bedeutet, dass man ohne technische Hilfsgeräte jeden Ton und jede noch so kleine Abweichung zwischen verschiedenen Tönen präzise erkennt. In Musikerkreisen kann man mit der Gabe, perfekt zu hören, wunderbar angeben. Wer besser als perfekt hört, hat allerdings ein Problem. So wie der Klavierstimmer, der im Heist-Movie „The Piano Tuner“ aber noch irgendwie das Beste daraus macht. Der Film mit Leo Woodall (“Bridget Jones - Verrückt nach ihm“) in der Hauptrolle erscheint nun ebenso wie die bewegende spanische Tragikomödie „So klingt das Leben“ und die erste Staffel von „The Madison“ von „Yellowstone“-Schöpfer Taylor Sheridan auf DVD und Blu-ray.

„The Piano Tuner“ (VÖ: 16. Oktober)

„The Piano Tuner“ erzählt von einem Klavierstimmer mit kriminell gutem Gehör. (Bild: Leonine/DCM) Copyright: Leonine/DCM

Niki White (Leo Woodall) leidet unter Hyperakusis, also einer krankhaften Schall-Überempfindlichkeit. Ohne dicke Kopfhörer, wie man sie sonst etwa beim Arbeiten mit Motorsäge oder Presslufthammer nutzt, kommt er nicht durch den Alltag. Zu viele Geräusche, alles zu laut. Den Traum, Konzertpianist zu werden, musste Niki aufgrund seiner Erkrankung aufgeben. Stattdessen arbeitet er jetzt als Klavierstimmer in der kleinen Firma von Harry Horowitz (Dustin Hoffman), der seinerseits fast gar nichts mehr hört. Und dann winkt Niki in „The Piano Tuner“ plötzlich eine ganz andere Karriere: als Tresorknacker. Klick, klick, klick, klick, wenn das Rädchen an der massiven Türe sich dreht: Was für andere Menschen einfach nur ein Klicken ist, klingt für Niki wie ein akustischer Schlüssel. Mit seiner Hyperakusis ist er nämlich in der Lage, Tresore ganz einfach nach Gehör zu öffnen. Also öffnet Niki irgendwann Tresore. Nicht zur persönlichen Bereicherung allerdings, sondern für Harry. Sein schlitzohriger alter Freund und Mentor ist schwer krank, es gibt Probleme mit der Versicherung und hohe Schulden ...

Andrea (Judith Fernández) führt die Rondalla für ihre Heimatstadt an. (Bild: Alamode/Manuel Fernandez-Valdes/Mr. Fields and Friends Cinema/S.L Bambu Producciones/Rondallas Movie/A.I.E) Copyright: Alamode/Manuel Fernandez-Valdes/Mr. Fields and Friends Cinema/S.L Bambu Producciones/Rondallas Movie/A.I.E

Preis DVD: circa 15 Euro

US/CA, 2025, Regie: Daniel Roher, Laufzeit: 103 Minuten

„So klingt das Leben“ (VÖ: 15. Oktober)

„So klingt das Leben“ erzählt von einem spanischen Dorf, das nach einem schweren Unglück einen Neuanfang versucht. (Bild: Alamode) Copyright: Alamode

Die sogenannten Rondallas sind in der galizischen Tradition tief verwurzelt. Der Begriff beschreibt große Musikgruppen, die gemeinsam musizierend durch die Straßen ziehen. Eine Rondalla gab es auch in A Guarda, einem kleinen Ort an der Atlantikküste, in dem der Film „So klingt das Leben“ spielt. Doch seit einem verheerenden Sturm vor zwei Jahren will dort niemand mehr an die typische Musik und Lebensfreude denken. Zu groß ist die Trauer um die sieben Besatzungsmitglieder eines Fischerboots, die damals starben. Doch genau das will Luis (Javier Gutiérrez) ändern: Er will die Tradition der Rondalla wiederbeleben: „Glaubt ihr nicht, dass das helfen könnte?“, versucht er seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu überzeugen: „Allein die Vorfreude in der Weihnachtszeit! Und wenn die Rondalla für etwas steht, dann für die Gemeinschaft.“ Ihm schwebt sogar ein größeres Ziel vor: Die Gruppe soll am Rondalla-Wettbewerb in Vigo teilnehmen: „Wenn wir gewinnen, könnten wir das Geld den Angehörigen der Opfer spenden.“ Die Leitung der Gruppe soll Andrea (Judith Fernández) übernehmen: Die 18-Jährige hatte bei dem Unglück ihren Vater verloren. Schafft sie es nun wie die anderen neuen Lebensmut zu gewinnen?

Irgendwann wird Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer) verstehen, was ihren Mann am einfachen Leben in der Wildnis fasziniert. (Bild: Leonine/2026 Viacom International) Copyright: Leonine/2026 Viacom International

Preis DVD: circa 16 Euro

ES, 2025, Regie: Daniel Sánchez Arévalo, Laufzeit: 108 Minuten

„The Madison“, Staffel 1 (VÖ: 16. Oktober)

Schon in „Yellowstone“ analysierte Taylor Sheridan Familiendynamiken auf geniale Art und Weise. Ähnliches beabsichtigt er nun auch in der Dramaserie „The Madison“. In den Hauptrollen sind Michelle Pfeiffer und Kurt Russell zu sehen. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

Wo Taylor Sheridan draufsteht, ist meistens Montana drin: Auch „The Madison“, die neue Serie des „Yellowstone“-Machers, spielt in der majestätischen Weite von „Big Sky Country“ - diesem zuletzt zum Sehnsuchtsort von Westernfans avancierten Landstrich im Nordwesten der USA. Dort muss sich eine an das pulsierende New York gewohnte Familie mit grundlegenden Fragen des Daseins auseinandersetzen.

Vorneweg: „The Madison“ hat nichts mit der „Yellowstone“-Saga und dem Dutton-Clan zu tun. Im Mittelpunkt steht die Familie Clyburn, die es aus New York in das Madison River Valley verschlägt. Als würde das Landleben nicht herausfordernd genug sein, werden sie durch ein tragisches Ereignis gezwungen, sich mit Trauer und Verlust auseinanderzusetzen. Während Michelle Pfeiffer und Kurt Russell in den Hauptrollen brillieren, huldigt das Drehbuch von Taylor Sheridan mit gewohnt philosophisch anmutenden Dialogen dem einfachen Leben und der Natur. Und natürlich wird die Landschaft Montanas in gebührend feierlichen Bildern gewürdigt. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit.

Preis DVD: circa 20 Euro

US, 2026, Regie: Christina Alexandra Voros, Laufzeit: 314 Minuten (tsch)