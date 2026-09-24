Bei „Sturm der Liebe“„Let's Dance“-Sieger spielt jetzt einen manipulativen Küchenchef

13 Jahre ist es her, da gewann Manuel Cortez gemeinsam mit Melissa Ortiz-Gomez die sechste Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance“. Jetzt verstärkt der deutsch-portugiesische Schauspieler den „Sturm der Liebe“-Cast. In der Rolle des renommierten Kochs Fernando Oliveira wird der 47-Jährige ab Folge 4667, die voraussichtlich am 5. November ausgestrahlt wird, in der ARD-Telenovela zu sehen sein. Doch er ist nicht der einzige Neuzugang.

Nur wenige Tage später kommt auch Roberto Capasso als Kochlehrling Sinan Ceylan an den Fürstenhof. Der Nachwuchsschauspieler, der unter anderem bei „Tatort Dortmund: Love is Pain“ (WDR) und „Club der roten Bänder - Die neue Generation“ (VOX) mitwirkte, mischt ab Folge 4669, die voraussichtlich am 9. November gesendet wird, bei „Sturm der Liebe“ mit.

Das sind die beiden neuen Figuren

Sinan Ceylan wird in einer Pressemitteilung als Macho beschrieben, der zum Spitzenkoch aufsteigen will. Doch Küchenchef Fernando Oliveira preist die Kreationen des Lehrlings als seine eigenen an. Der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Koch steht unter hohem Erwartungsdruck und versucht daher zu verbergen, dass seine einstige Kreativität inzwischen versiegt ist. Er wird als berechnende Persönlichkeit, die andere für den eigenen Vorteil manipuliert, vorgestellt.

Über seine neue Rolle sagt Manuel Cortez, der auch aus der SAT.1-Telenovela „Verliebt in Berlin“ bekannt ist, laut der Pressemitteilung selbst: „Ich habe die Zeit am Set mit meinen tollen Kolleginnen und Kollegen sowie dem großartigen Team sehr genossen. Meine Rolle als neuer Küchenchef hat super viel Spaß gemacht: temperamentvoll, leidenschaftlich und etwas böse. Was will man mehr?“

Roberto Capasso wiederum schildert: „Es ist eine wunderbare Erfahrung, mit so engagierten und talentierten Kolleginnen und Kollegen bei 'Sturm der Liebe' zusammenzuarbeiten. Für diese Möglichkeit bin ich unheimlich dankbar und ich freue mich über den starken Zusammenhalt am Set. Meine Rolle ist sehr vielseitig und man kann gespannt sein, was alles in den kommenden Wochen und Monaten passieren wird!“ (tsch)