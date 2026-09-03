„Lieber nicht“Steffen Henssler verrät, warum Spitzenköche bei „Grill den Henssler“ absagen

Ralf Zacherl, ehemals Deutschland jüngster Sternekoch, kommt wieder zum „Coach-Special“. Damit ist er zum sechsten Mal dabei, wenn Steffen Henssler im „Grill den Henssler Sommer-Special“ gegen ein Team aus drei anderen Köchen angrillt. Gemeinsam mit Lucki Maurer und Max Stiegl probiert es Zacherl am Sonntagabend, 6. September, 20.15 Uhr, bei VOX einmal mehr. Dreimal hat er bisher seinen persönlichen Kochgang gegen Henssler gewonnen. Aber erst einmal ein ganzes „Coach-Special“. Zacherl macht es nichts aus, auch mal zu verlieren. Anderen Koch-Koryphäen dagegen offenbar schon.

Dreifache Spitze gegen den Koch-King: Im „Coach-Special“ vom „Grill den Henssler Sommer-Special“ wollen (von links) Ralf Zacherl, Lucki Maurer und Max Stiegl den Gastgeber Henssler ins Schwitzen bringen. (Bild: RTL/Markus Hertrich) Copyright: RTL/Markus Hertrich

„Wir laden ja auch andere ein“, meint Steffen Henssler, als ihn Moderatorin Laura Wontorra darauf anspricht, dass viele Köche schon häufiger da waren. Aber es kämen halt nicht alle. „Es gibt schon Kollegen, die sagen 'Och, nee'“, meint Henssler. „Die haben dann Angst um ihre Reputation.“

„Vor allem geht's hier doch um Spaß“

Das sei allerdings unnötig. „Nur wenn man hier mal verliert, heißt es ja nicht, dass man nicht kochen kann. Hier kommt's auch auf Glück an. Und vor allem geht's hier doch um Spaß.“ Namen von Kollegen, die eine Einladung zum Grillkampf ausschlugen, nennt Henssler nicht.

Zugesagt hatten bisher über 30 verschiedene Köchinnen und Köche. Seit Sendungsstart im September 2013 war bei insgesamt 184 Sendungen Ali Güngürmös mit bislang 23 Auftritten als Mentor-Koch oder aktiver Grillgegner der aktivste Stammgast. 17 Mal war Christian Lohse im Einsatz, je zwölfmal traten Rolf Zacherl und Johann Lafer an. Bei den Promis führt Hensslers Buddy Detlef Steves mit 20 Einsätzen am Grill. (tsch)