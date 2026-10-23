Lilly Becker verkündet Liebes-Aus„Ich bin durch damit“

Bei einer Charity-Veranstaltung in Marbella hatte sich Lilly Becker im Oktober 2022 erstmals mit ihrem Partner, dem Düsseldorfer Fußballberater Thorsten Weck, in der Öffentlichkeit gezeigt. Da die 50-Jährige in London lebte, führten sie lange eine Fernbeziehung, ehe sie im vergangenen Sommer zu ihrem Freund nach Düsseldorf zog. Zusammen wohnte das Paar jedoch nicht. Das Leben in der britischen Hauptstadt war ihr schlicht zu teuer geworden, erklärte Becker damals.

Schon kurz nach dem Umzug kamen erste Trennungsgerüchte auf, die das Model allerdings dementierte. Im September 2025 sagte sie gegenüber „Bunte“: „Wir sind immer noch zusammen.“ Ein Jahr später haben sich Lilly Becker und Thorsten Weck nun doch getrennt. Das bestätigte die gebürtige Niederländerin am Rande einer Modenschau in London der britischen „Daily Mail“.

„Niemand ist in meinem Bett, niemand schnarcht. Mir gefällt das“, stellte Lilly Becker klar, das Single-Leben zu genießen. Nach einer neuen Liebe suche sie aktuell daher nicht: „Ich bin durch damit. Wenn es passiert, passiert es.“

„Ich habe genug gekämpft. Jetzt bin ich dran“

Zuvor war Lilly Becker mit Tennis-Legende Boris Becker zusammen. Die beiden heirateten 2009, ein Jahr später wurde ihr gemeinsamer Sohn Amadeus geboren. 2018 trennte sich das Paar, die Scheidung folgte 2023. Seit August dieses Jahres lebt Lilly Becker mit dem heute 16-jährigen Amadeus inzwischen wieder in London. „Ich werde mich nie wieder über London beschweren, solange ich lebe. Ich werde hier sterben“, machte die frühere Teilnehmerin des RTL-Dschungelcamps diesbezüglich deutlich.

Nach vielen Jahren als alleinerziehende Mutter wolle sie sich nun vor allem um sich selbst kümmern. Die Wechseljahre lägen hinter ihr, ihr Sohn sei inzwischen ein Teenager, sagte Lilly Becker der „Daily Mail“ weiter und fügte an: „Ich habe genug gekämpft. Jetzt bin ich dran.“ (tsch)