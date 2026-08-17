Ob internationale Größen wie Chris Norman und Adam Lambert oder große Namen der Schlagerbranche wie Andrea Berg, Andreas Gabalier und Semino Rossi: Die Gästeliste für das Sommer-Special der „Giovanni Zarrella Show“ kann sich einmal mehr sehen lassen. Doch nicht nur das Staraufgebot ist bemerkenswert, auch der Aufzeichnungsort ist etwas besonderes - und das hat einen guten Grund.

Denn mit der Ausgabe feiert Zarrellas Erfolgsformat sein fünfjähriges Jubiläum. Und damit das gebührend begangen wird, erfüllen sich der Sänger und Moderator und sein Team den lange gehegten Wunsch einer Open-Air-Ausgabe. Und die wurde an keinem geringeren Ort aufgezeichnet als dem Lerchenberg in Mainz, wo für gewöhnlich sonntags der ZDF-“Fernsehgarten“ mit Andrea „Kiwi“ Kiewel steigt. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Kiwi uns ein Wochenende den Fernsehgarten geliehen hat“, erklärt Giovanni Zarrella in einer Pressemitteilung des ZDF. „Es hat schon eine sehr besondere Magie, die Location am Abend zu bespielen.“

Überraschungsauftritt eines geheimen Stars

Andrea Berg gehört zu den zahlreichen Star-Gästen der Sommerausgabe der „Giovanni Zarrella Show“. (Bild: ZDF/Sascha Baumann) Copyright: ZDF/Sascha Baumann

Neben der Location und zahlreichen Stars aus Schlager und Pop können sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf zwei unerwartete Überraschungen gefasst machen. Eine davon ist bereits in die Öffentlichkeit durchgesickert: Während der Aufzeichnung verlobten sich Nadine Ellrich und Julian Fiege, die gemeinsam unter dem Namen Neonlicht musizieren.

Eine weitere kleine Sensation konnte bisher unter Verschluss gehalten werden. „Wir haben eine Künstlerin im Publikum, die in etwa in meinem Alter ist und schon seit vielen Jahren probiert mit der Musik so richtig durchzustarten“, teasert Zarrella den großen Moment an. „Sie möchte jetzt Schlagermusik machen und wir holen sie - überraschend und unerwartet - auf die Bühne und bieten ihr die Chance, sich einem großen Publikum zu präsentieren.“ Um wen es sich handelt, verrät der 48-Jährige nicht, verspricht aber: „Dieser Moment wird wirklich unvergesslich.“

„Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty“ läuft am Samstag, 29. August, um 20.15 Uhr im ZDF. Zeitgleich kann die Sendung in Web und App des ZDF gestreamt werden. Bis 27. September 2026 kann die Sommerausgabe dort auch nachträglich abgerufen werden. (tsch)