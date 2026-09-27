Llambi legt sich mit Henssler-Publikum an„Ist bei 'Let's Dance' dasselbe, wenn einer nix kann“

Zu dritt gegen den Grillmeister: Calvin Kleinen, Charlotte Engelhardt und Jan Köppen (von links) wollten Steffen Henssler im Staffelfinale des „Grill den Henssler Sommer-Specials“ (VOX) endlich bezwingen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Koch-Coach Hans Neuner weiß, wie man Henssler schlägt. Er führte 2023 ein Promi-Team zum Sieg. Aber diesmal wird's eng. Am Ende wird ihm Henssler sagen: „Hans, du bist heute drei Jahre älter geworden.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Ich hab schon Kohlestaub auf den Stimmbändern“, seufzte Steffen Henssler. Ja, das „Grill den Henssler Sommer-Special“ (VOX) war lang und unterhaltsam, aber eben auch anstrengend. Aber im Staffelfinale, so Henssler, müsse er sich „noch mal richtig strecken. Die Gegner sind alle besonders motiviert.“ Es sollte sich zeigen, dass Motivation nicht alles ist.

Gleich beim Impro-Gang trüben sich Mienen der Promis. Aus den Zutaten Rinderfilet, Staudensellerie und Chili zaubert Henssler das schmackhaftere Gericht und siegt 20:15. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Moderatorin Charlotte Engelhardt, Reality- und Ballermann-Star Calvin Kleinen sowie Moderator Jan Köppen wollten unter Kochlöffelführung von Koch-Coach Hans Neuner das Kunststück vollbringen, an dem Promi-Teams und Koch-Coaches seit drei Jahren scheitern: Steffen Henssler in einem Sommer-Special abzukochen.

Charlotte geht's wie Schalotten: Sie wird klein gemacht. Ihre Vorspeise „Pinwheel vom Lachs mit gegrilltem Pfirsich und Burrata“ wird von der Jury hart kritisiert. Die Moderatorin jammert zum Schluss auf Knien: „Ich will nach Hause.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Vorzeichen waren gut: Engelhardt und Kleinen hatten früher schon einen Kochgang gewonnen, Köppen und Neuner schon mal mit ihren Teams über Henssler triumphiert. Aber schon der Impro-Gang der Promis erinnerte Juror Alexander Herrmann eher an einen Hundefressnapf. Da war Engelhardt schon sauer: „Du hängst doch zu viel mit dem Llambi ab“, knurrte sie. Aber es wurde nicht besser. Eine knappe Stunde später lag sie auf Knien und jammerte: „Ich will nach Hause.“ Aber Joachim Llambi kannte keine Gnade: „Jaja, Sie haben viel Mitleid“, sagte er zum tröstend stöhnenden Publikum. „Das ist bei 'Let's Dance' dasselbe, wenn einer nix kann.“

Charlotte geht's wie Schalotten: Sie wird von der Jury klein gemacht

Calvin Kleinen trat mit „Roadkill-Chicken mit Pfirsich-Chutney und gegrilltem Lauch“ gegen Henssler in der Hauptspeise an. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ungeschlagen! Nach einem Sieg bei seinem ersten GDH-Gang gegen Henssler, trotzte Kleinen auch diesmal dem Maestro und holte ein beachtlichen 23:23-Remis. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Engelhardt zur Vorspeise schritt, neckte sie noch. „Letztes Mal habe ich mit Fleisch gewonnen. Da will ich Steffen mal einen Vorsprung geben und mache Fisch.“ Aber: Leg dich nicht mit dem Fisch-König an! Der lieferte nämlich formidabel ab und wurde mit 23 Punkten honoriert, Engelhardt bekam viel Kritik und nur 13 Punkte. Das geknickte Häufchen Elend (“Ich will hier nicht mehr sein!“) wurde nur latent von Laura Wontorra getröstet: „Schalotten werden sonst nur in der Küche kurz und klein gemacht.“ Hier aber auch die Charlotte!

Jan Köppen versuchte sich im Dessert (“Belgische Waffel mit Schokolade, Kichererbsen und Apfel“) gegen Henssler. Beide Köche hatten mit dem zu wenig heißen Grill zu kämpfen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ausgerechnet Calvin Kleinen, der sich - „Ich bin schlecht im Auswendiglernen!“ - das Rezept mit Filzstift auf die Hand geschrieben hatte, trotzte der Henssler'schen Übermacht. Der muskulöse Realitystar wurde zu Beginn noch von allen hops genommen. „Ich dachte, das sind die Telefonnummern der West-Tribüne hier“, quittierte Wontorra die „Spickzettel“-Aktion auf der Handfläche. Und „Hensslers Zivi“ Howan Ari antwortete auf Wontorras Frage, ob er mit Kleinen tauschen wolle, ganz trocken: „Was meinst du jetzt? Mein Gehirn?“ Am Grill zeigte sich der Ballermann-Star zwar latent chaotisch, aber erfolgreich: 23:23 hieß es nach seinem „Roadkill-Chicken mit Pfirsich-Chutney und gegrilltem Lauch“.

Steffen Henssler schießt gegen Tim Mälzer - der gar nicht dabei ist

Alexander Herrmann war der Lavendel-Duft bei Köppens Speise zu viel: „Das riecht wie 'Laura, ich möcht dein Badewasser schlürfen'“, sagte er. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Es wird nicht besser, im Gegenteil: Joachim Llambi nennt Köppens Teller eine „Frechheit“ und raunzt: „Das ist doch Mist!“ Er gibt nur einen einzigen Punkt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Jan Köppen, Dschungelcamp- und Ninja-Warrior-Moderator und generell verbal als Klassenkasper unterwegs, zum Dessert (“Belgische Waffeln mit Schokolade, Kichererbsen und Apfel“) antrat, stand es schon 69:57 für Henssler. Der beschäftigte sich prompt auch weniger mit Köppen, als mit einem abwesenden Rivalen: Tim Mälzer. Als Wontorra grübelte, ob Henssler nicht schon mal mit Waffeln gegen Mälzer verloren habe, wurde Henssler forsch: „Ich hab niemals schlechter als Mälzer gekocht, das kann gar nicht sein, bei aller Liebe.“

Auch Jana Ina Zarrella ist beinahe entsetzt: „Jan, was hast du dir nur gedacht?“ Köppen unterliegt Henssler 5:11. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Mit lauem Grill grillt sich's schlecht. Unter der fehlenden Hitze litten erst die Köche und dann die Juroren, die das Ergebnis verkosten mussten. Wontorra begrüßte das Jury-Dreigestirn zum „letzten Gang“ und Herrmann schmunzelte gleich: „Und so sieht's auch aus.“ Llambi sprach noch vor dem ersten Bissen von „Henkersmahlzeit“. Nach dem ersten Bissen meinte er: „Da muss man sich überlegen, ob man das beim nächsten Mal noch mal machen möchte. Boah, war das schlecht.“ Jana Ina Zarrella war entsetzt: „Was ist das? War das so geplant?“

Jan Köppen bereitet Dessert für die nächste Dschungelprüfung zu

Jan Köppen, dem Scherzkeks, vergeht das Lachen. Henssler höhnt über seine Nachspeise: „Das wird's bei der nächsten Dschungelprüfung geben.“ Henssler gewinnt das letzte Sommer-Grillen souverän mit 80:62. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Herrmann konnte Köppens Teller wenig Positives abgewinnen: „Das ist gepresster Teig, keine Waffel. Der Apfel tut mir leid.“ Er monierte auch den gewaltigen Lavendel-Duft: „Das riecht wie 'Laura, ich möcht' dein Badewasser schlürfen'.“ Köppen kanzelte er mit 2 Punkten ab, Henssler gewährte er 3. Die bekam Henssler auch von Llambi, weil „die Waffel war als Waffel zu erkennen.“ Köppens Teller (“Das ist eigentlich ne Frechheit, das ist doch Mist!“) fiel durch - 1 Punkt.

Zarrella war „ein bisschen netter“ - aber, mit 5 Punkten, nur zu Henssler. Über Köppens Teller war sie entsetzt: „Wer im Leben isst Kichererbsen auf Waffeln mit Schokolade auch noch? Jan, was hast du dir dabei nur gedacht?“ Köppen bekam auch von Zarrella nur 2 Punkte, unterlag 5:11. Henssler gewann dem Dessert des Gegners doch noch was Positives ab und höhnte: „Das wird's in der nächsten Dschungelprüfung geben.“

Am Ende stand ein 80:62-Sieg von Henssler. „Keiner hat eine Chance gegen ihn“, frohlockte Wontorra. Im Herbst, vermutlich Mitte November, sind vier normale „Grill den Henssler“-Shows geplant. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest, aber Werbung, Sponsoring und Productplacement waren schon buchbar. The Koch-Show will go on! (tsch)