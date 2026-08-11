Lola Weippert berichtet entsetzt von Festival-Erfahrung„Oh mein Gott, das ist eine Drogen-Pille“

Von ihren vielen Festival-Erlebnissen berichtet Lola Weippert regelmäßig in ihrem Podcast. Nicht selten zeigt sich ihre Gesprächspartnerin Vanessa Mai schockiert von den wilden Feierlichkeiten - bevorzugt es die Sängerin selbst doch ausschließlich auf der Bühne und nicht davor zu sein, wie sie häufig betont. In der neusten Folge von „Schön laut“ stellt aber auch Weippert klar, wo sie ihre Grenze zieht.

„Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe“, holt die Moderatorin aus und erzählt von ihrer Erfahrung, dass zahlreiche Menschen auf Festivals Alkohol und Drogen konsumieren würden. „Ich finde, das sollen alle machen, wie sie möchten“, meint die 30-Jährige zwar. Zugleich könne sie aber nicht nachvollziehen, dass Drogenkonsum auf derartigen Events zur Normalität geworden sei.

„Ich finde, irgendwann hört es auch auf zu sagen, jeder soll leben wie er will. Da hört es für mich auf, sage ich dir ganz ehrlich“, wird Vanessa Mai deutlich. Wer nicht im nüchternen Zustand Euphorie empfinden könne, der sollte ihrer Meinung nach daran arbeiten, „weil die echte Droge, die ausgeschüttet wird in deinem Körper, die ist doch viel schöner und nachhaltiger“, so die Musikerin.

„Wo sind wir gelandet?“

Das sieht Lola Weippert ähnlich. „Das finde ich so traurig“, sagt sie über Menschen, die nur mit Drogen auf einem Festival Spaß haben könnten. Erst kürzlich habe sie bei einer Veranstaltung von einer Person eine Pille in die Hand gedrückt bekommen und beinahe gegessen, weil sie diese zunächst für einen M&M gehalten habe. „Ich merke plötzlich so: 'Oh mein Gott, das ist irgendeine Drogen-Pille'“, erinnert sich die Influencerin. Als sie die Pille nicht nehmen wollte, sei es für die andere Person unverständlich gewesen, dass Weippert die ganze Nacht nüchtern feiern wollen würde, schildert sie weiter.

„Da denke ich mir so: Wo sind wir gelandet, dass es das Normalste ist auf so einem Festival, dass alle irgendwas intus haben?“, bringt Lola Weippert ihr Entsetzen zum Ausdruck. Ihr Vorschlag: ein „Sober-Festival“, auf dem alle nüchtern sind. Denn: „Ich glaube, wir sind in der Lage auf natürliche Art und Weise - gerade bei so einem Festival in der Natur - ganz viel Euphorie auszuschütten, ohne da mit irgendeiner Chemie oder irgendwelchen bewusstseinserweiternden Dingen das Leben zu genießen und Euphorie zu spüren. Das kann doch nicht sein.“ (tsch)