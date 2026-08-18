Lola Weippert„Ich habe einen neuen Stalker“

Schon wieder macht Lola Weippert eine beunruhigende Erfahrung: Die TV-Moderatorin hat nach eigenen Angaben einen neuen Stalker. Im gemeinsamen Podcast „Schön laut“ mit Schlagersängerin Vanessa Mai erzählt sie von einem Mann, der ihr offenbar immer wieder nachstellte. „Ich habe einen neuen Stalker“, sagt Weippert zu Beginn der aktuellen Dienstagsfolge. Sie wisse, dass sie Stalker anziehe, erklärt sie. „Es ist wirklich alles ein bisschen unangenehm“, fängt die Moderatorin ihre Erzählung an.

Dabei hatte die Geschichte zunächst offenbar ganz harmlos begonnen. Die beiden hätten sich „auf einem Festival“ kennengelernt und anschließend miteinander geschrieben. Bis zu einem weiteren Festival, bei dem Weippert dabei war. Der Mann wollte eigentlich gar nicht dorthin. Weil er Weippert sonst nicht sehen würde, da sie viel unterwegs sei, reiste er schließlich extra aus London an. „Ich fand den auch noch ganz süß“, aber dieses Gefühl habe sich „enorm schnell abgebaut“.

Lange Textnachrichten im Stundentakt

Am ersten Abend des fünftägigen Festivals hätten sich die beiden getroffen. Kurz darauf habe der Mann sie angerufen, weil er nicht schlafen könne und mit seinem Zelt unzufrieden sei. „Junge, du bist 40 Jahre alt. Wenn du es mit 40 Jahren nicht schaffst, nen Zeltplatz zu finden, der angenehm für dich ist ...“, regt sie sich im Podcast auf. Danach habe sie es „nicht gefühlt“, ihn auf dem Festival noch weiter sehen zu wollen. Sie schrieb ihm deshalb nicht mehr.

Damit war die Sache offenbar nicht beendet. Der Mann habe ihr anschließend im Stundentakt lange Nachrichten geschickt und sogar ihre Freunde nach ihrem Aufenthaltsort gefragt. Für Weippert war damit eine Grenze überschritten. „Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist es komisch und jetzt kommt der Moment, wo für mich Stalking beginnt“, stellt Weippert klar.

Danach wurde die Situation ihren Schilderungen nach noch unheimlicher. Am nächsten Morgen sei der Mann plötzlich vor dem Campervan von Weippert und ihren Freunden aufgetaucht. Dabei hätte er eigentlich gar nicht wissen können, wo sie untergebracht war. Über mehrere Personen habe er schließlich herausgefunden, wo sie sich befand.

„Du überschreitest gerade viele Grenzen“

Weippert hielt sich in einem Bereich auf, der eigentlich nur mit einem entsprechenden Bändchen zugänglich war. Die Moderatorin stellte den Mann deshalb direkt zur Rede: „Du überschreitest gerade viele Grenzen. Du stehst einfach vor meinem Camper.“ Was der Mann darauf geantwortet hat, verrät sie nicht.

„Ich hatte schon einige Stalker. Das geht gerade schon in so eine Richtung, die ich einfach unangenehm finde“, erklärt sie Mai im Podcast. Sie habe ihm anschließend gesagt, dass er sie in Ruhe lassen solle. Doch offenbar vergeblich. Der Mann habe sie „immer wieder gefunden“ und sei sogar am nächsten Morgen erneut bei ihrem Campervan aufgetaucht. „Was kann man an einem Nein nicht verstehen?“, fragt sich Weippert. (tsch)