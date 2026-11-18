„Ich hatte heute Morgen einfach just hier an dieser Ecke, eine Minute vor Ankunft, einen Auffahrunfall“, berichtet Moderatorin Lola Weippert zu Beginn der aktuellen Folge ihres Podcasts „Schön laut“. Sie sei kurz davor gewesen, am Aufnahmeort einzutreffen, wo sie gemeinsam mit Schlagersängerin Vanessa Mai den Podcast aufzeichnen wollte. Zunächst habe sie sich gefragt, ob sie lediglich die Musik zu laut aufgedreht habe. Doch dann sei der Fahrer des Wagens ausgestiegen.

„Er hatte so einen riesigen Mercedes“, erinnert sich Weippert. Bei dem Mann habe es sich um einen „älteren Herrn“ gehandelt, der „ganz süß“ gewesen sei. Der Mann habe die Moderatorin dann erkannt. Er kenne sie aus „Let's Dance“, habe der Verkehrsteilnehmer gesagt. 2021 hatte Weippert gemeinsam mit Christian Polanc in der RTL-Tanzshow den sechsten Platz belegt.

Beim Wählen der 110 habe Weippert „voll gezittert“

Da beide Unfallbeteiligten mit einem Firmenwagen unterwegs gewesen seien, musste die Polizei hinzugezogen werden. Als Weippert die 110 wählte, habe sie „voll gezittert“. Die Beamten seien jedoch freundlich gewesen. Begegnungen mit der Polizei seien für die Moderatorin ohnehin häufig „lustig“.

Zunächst habe sie sich über die Verzögerung geärgert, rückblickend sei sie jedoch froh gewesen, dass es „nur ein Auffahrunfall war“. (tsch)