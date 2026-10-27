Wie sehr hängt beruflicher Erfolg vom eigenen Aussehen ab? Mit dieser Frage beschäftigen sich Moderatorin Lola Weippert (30) und Schlagersängerin Vanessa Mai (34) in ihrem gemeinsamen Podcast „Schön laut“. „Wären wir, wenn wir nicht so aussehen würden, überhaupt an der Stelle, an der wir sind?“, fragt sich Weippert. Mit Blick auf ihre eigenen Karrieren hinterfragen die beiden Frauen, welche Rolle Äußerlichkeiten für ihren Erfolg spielen.

Denn gerade in der Unterhaltungsbranche sei alles sehr auf die Optik bezogen. „Wer weiß, ob wir so erfolgreich wären, wenn wir nicht so aussehen würden?“, fragt sich die Moderatorin im Gespräch mit Mai. Dabei geht es um das sogenannte „Pretty Privilege“ – die gesellschaftlichen und beruflichen Vorteile, die Menschen aufgrund ihres Aussehens genießen. Weippert glaubt, dass sie und Mai davon betroffen sind.

„Wir gehören zu denen, die nichts machen lassen“

Gleichzeitig wollen die beiden Frauen ein Zeichen gegen den Schönheitsdruck setzen. Die beiden Frauen hätten einen „Pakt geschlossen“, verrät Vanessa Mai. „Wir gehören zu denen, die nichts machen lassen. Weil es ist so wichtig, Frauen zu ermutigen und wieder dieses Bild geradezurücken“, findet Mai. Sie wolle damit auch zeigen, dass das Leben und das Älterwerden „einfach auch sichtbar“ sein dürfen.

Auch Weippert betrachtet das Älterwerden als „Privileg“. Gleichzeitig beobachtet sie gerade bei Veranstaltungen ihrer Branche, wie stark sich manche Menschen äußerlich verändern. Bei einigen sei die Mimik kaum noch zu erkennen. „Wie Sie sehen, sehen Sie nichts“, scherzt die Moderatorin. Umso mehr freue sie sich über Frauen im Fernsehen, deren Gesichter noch natürliche Regungen zeigen. „Oh mein Gott, da bewegt sich was im Gesicht“, denke sie dann. Für Weippert sei das „erfrischend“. (tsch)