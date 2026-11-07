Kaum jemand im Pop spiegelt das Lebensgefühl und die Themen der Gen Z so stark wie sie: Kein Wunder, dass die neuseeländische Sängerin Lorde zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation zählt. Am 7. November feiert der bürgerlich Ella Marija Lani Yelich-O'Connor heißende Superstar 30. Geburtstag. Doch was hat es mit dem ungewöhnlichen Künstlernamen auf sich?
Schon als Jugendliche interessierte sich Ella für Königshäuser, Aristokratie und alte Adelsfamilien. Als sie später auf der Suche nach einem passenden Künstlernamen war, stieß sie auf die englische Bezeichnung für einen Adeligen: „Lord“. In einem Interview mit dem Radiosender KLCC aus dem Jahr 2013 erklärte die Neuseeländerin: „Ich habe mir eine ganze Reihe aristokratischer Titel angesehen und mir gefiel das Wort 'Lord'“. Sie habe die „maskuline Wirkung“ gemocht, erzählte sie. „Ich habe einfach ein 'e' angehängt, um den Namen weiblicher zu machen. Ich fand diesen Gegensatz irgendwie ziemlich cool.“
Lordes Talent fiel schon als Zwölfjährige auf
Adeliger Herkunft ist die Musikerin allerdings nicht. Ella Marija Lani Yelich-O'Connor wuchs mit drei Geschwistern in Neuseeland auf. Ihre Mutter Sonja Yelich ist eine preisgekrönte Dichterin, ihr Vater Vic O'Connor arbeitet als Bauingenieur. Die Familie hat kroatische und irische Wurzeln. Schon während ihrer Schulzeit entdeckte Ella ihre Leidenschaft für Musik.
2009 nahm die damals Zwölfjährige an einem Talentwettbewerb ihrer Schule, der Belmont Intermediate School, teil. Ein Video des Auftritts gelangte zu einem Talentscout von Universal Music. Der Scout war von der Stimme so beeindruckt, dass die junge Künstlerin noch im selben Jahr einen Entwicklungsvertrag bei dem großen Musiklabel erhielt.
Der internationale Durchbruch ließ nicht lange auf sich warten: 2013 veröffentlichte Ella unter dem Namen Lorde ihren Song „Royals“, der weltweit die Charts eroberte. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde sie zum internationalen Popstar. Bei den Grammy Awards 2014 gewann sie gleich zwei Auszeichnungen, darunter für den Song des Jahres. Es folgten erfolgreiche Alben wie „Melodrama“ und „Solar Power“. 2025 veröffentlichte Lorde mit „Virgin“ ihr viertes und bislang letztes Studioalbum. (tsch)