Margos Ehemann Jed (Dermot Mulroney) will Gouverneur von Texas werden. (Bild: © Netflix / Dana Hawley) Copyright: © Netflix / Dana Hawley

Ein Neuankömmling entdeckt hinter der glitzernden Fassade einer reichen Frauenclique tiefe Abgründe. Nach einem Mordfall kommen immer mehr dunkle Geheimnisse ans Licht. Dazu gibt es ganz viel prickelnde Liebe, bei der Altersunterschiede und Geschlecht keine Rolle spielen. - „The Hunting Wives“ gehen irgendwo zwischen „Desperate Housewives“ und „Big Little Lies“ auf die Jagd. Obwohl die Serie weder besonders raffiniert noch innovativ ist, hat sie sich zu einem Überraschungshit gemausert: Die zweite Staffel der schwülstigen Mischung aus Seifenoper, Südstaatendrama und Krimi startet am 27. November exklusiv bei Magenta TV. Die dritte wurde bereits angekündigt.

Nadia (Kim Matula, links) lässt sich von Callie (Jaime Ray Newman) gerne den Umgang mit Handfeuerwaffen beibringen. (Bild: © Netflix / Dana Hawley) Copyright: © Netflix / Dana Hawley

Ihren Neustart in Texas hatte sich PR-Managerin Sophie (Brittany Snow) wahrlich anders vorgestellt. Doch sie war in der ersten Staffel schnell der geheimnisvollen Margo Banks (Malin Åkerman) verfallen und in einen Strudel aus Begehren und Machtspielen geraten. Und dann kamen auch noch ein paar Leichen hinzu.

Macht süchtig, auch ohne Sinn und Verstand

Irgendwann ist der Groll vergessen: Margo (Malin Åkerman, links) und Sophie (Brittany Snow). (Bild: © Netflix) Copyright: © Netflix

Margo (Malin Åkerman, links) und Sophie (Brittany Snow) verfolgen unterschiedliche Interessen, wollen aber das Gleiche. (Bild: © Netflix) Copyright: © Netflix

Die Toten verfolgen Sophie und Margo auch in den neuen Episoden: Die beiden Frauen, die sich nach einigen tragischen Ereignissen entfremdet hatten, kommen einfach nicht voneinander los. Und so geht es zwischen Jagdausflügen, Partys und Luxus einmal mehr in irren Wendungen um Affären, Machtkämpfe, Gewalt und Mord.

Im Sheriffs Department weiß Deputy Salazar (Karen Rodriguez), dass ihren Chef Johnny (Branton Box) besser im Auge behält. (Bild: © Netflix) Copyright: © Netflix

Klingt nach Seifenoper? Das ist die ästhetische Belanglosigkeit auch. Und Sinn ergibt es alles auch recht wenig, was die ganzen notgeilen Republikaner - Männer wie Frauen - im texanischen Hinterland so anstellen. Hier hat jede gegen jede etwas in der Hand und spielt die Trümpfe dramaturgisch ziemlich willkürlich aus. Weil sich die Serie dabei viel zu ernst nimmt, geht das Ganze nicht mal als Satire durch.

Dennoch üben die „Hunting Wives“ eine merkwürdige Faszination aus: Ja, die Serie ist in allen Belangen völlig übertrieben und verschenkt das Potenzial der Geschichte so leichtfertig, dass es wehtut. Was könnte man nicht alles erzählen über toxische Abhängigkeiten, über Machtstrukturen, über Tabubrüche! Auf das alles verzichtet Showrunnerin Rebecca Cutter: Übrig bleibt ein überspitzter, trashiger Guilty-Pleasure-Thriller. (tsch)