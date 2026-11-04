„Macht die Sache hochinteressant“Flohmarktfund bei „Bares für Rares“ stammt aus 90er-Kultshow

„Das macht die Sache hochinteressant“, zeigte sich Horst Lichter in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ überrascht, als er die Vorgeschichte des XL-Deko-Objekts erfuhr. Eigentlich handelte es sich nur um einen Flohmarktfund. Doch das glitzernde Herz spielte schon mal eine Rolle in einer TV-Show ...

Kornelia und Tochter Sandra aus Binsfeld und Merzenich hatten das ungewöhnliche Mitbringsel im Gepäck: Vor 30 Jahren war der Verkäuferin das XL-Herz auf einem Flohmarkt ins Auge gefallen. Jedoch: „Es passte in keine Ecke.“ Dabei steckt hinter dem Objekt eine Geschichte, die es in sich hat: Das Plastikherz hat Fernsehgeschichte geschrieben.

Annika Raßbach (links) und Horst Lichter ließen sich von den Verkäuferinnen die Herkunft des Objekts erklären. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Kornelia verriet: Das Herz stammt aus der Spielshow „Geld oder Liebe“, die 1989 mit Moderator Jürgen von der Lippe ihre Premiere im Ersten gefeiert hatte. „Wirklich?“, zeigte sich Annika Raßbach überrascht. Auch Horst Lichter staunte über die Provenienz des Flohmarktfunds: „Das ist ja ein Ding, du!“

„Er hat mit dieser neuen Show quasi das Reality-TV miterfunden“

Raßbach erinnerte sich noch gut an die Samstagabendshow, die bis 2001 produziert wurde. „Und von der Lippe war seiner Zeit voraus. Er hat mit dieser neuen Show quasi das Reality-TV miterfunden“, stellte sie eine durchaus streitbare These auf. Die Argumentation: „Geld oder Liebe“ habe Spielshow-Elemente mit dem Thema Dating verknüpft.

Bei der Begutachtung stellte Raßbach fest, dass das Herz aus Holz, Plastik, Metall und Glitzer offenbar in Eigenregie zusammengebaut war. „Das wurde einfach zusammengekloppt und war ja auch nur irgendwo im Hintergrund zu sehen“, erklärte sie. Für einen Glühbirnenwechsel müsste man das ganze Objekt aufschrauben.

„Es passte in keine Ecke“: Das Herz wurde auf einem Flohmarkt gekauft. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Für die TV-Requisite erhoffte sich Kornelia 50 Euro. Allerdings fehlte ein Nachweis, dass das Herz tatsächlich aus der Spielshow stammt. Ein entsprechendes Zertifikat oder ein Beleg hätte den Wert durchaus steigern können, erklärte Raßbach. Die Expertin taxierte auf 50 bis 80 Euro. „Mehr ist aber möglich“, ließ sie die Verkäuferinnen hoffen.

Enthüllung zeigt Wirkung im „Bares für Rares“-Händlerraum

„Oh, Glitzer, Herz und ein Pfeil“, schwärmte Elke Velten beim Anblick der Leuchte, die im abgedunkelten Händlerraum besonders gut zur Geltung kam. Für die Händlerin stand auch sofort fest, wer der passende Käufer war und forderte Julian Schmitz-Avila auf: „Du musst das kaufen.“ Der zeigte sich allerdings verwundert: „Warum? Weil ich Amor bin?“

Während Wolfgang Pauritsch das Herz als Pop-Art einordnete, hatte Anaisio Guedes eine ganz andere Verwendung im Sinn: Als Dekoration „in einem gewissen Etablissement auf der Reeperbahn“. Seine Anspielung sorgte für schelmisches Gelächter im Händlerraum. Auch Friedrich Häusser fühlte sich beim Anblick der Requisite eher an „Moulin Rouge“ erinnert.

Schließlich klärten Kornelia und Sandra über die tatsächliche Herkunft auf: „Das hing in der Show von Jürgen von der Lippe, 'Geld oder Liebe'.“ Die Enthüllung zeigte Wirkung: Julian Schmitz-Avila machte mit 50 Euro den Anfang. Wolfgang Pauritsch legte mit 80 Euro nach und gestand: „Das Herz habe ich in der Show gesehen.“

Obwohl die obere Grenze der Schätzung bereits erreicht war, boten die Händler munter weiter um das außergewöhnliche Herz samt goldenen Pfeil. Doch schließlich setzte sich Friedrich Häusser durch und erhielt für 150 Euro den Zuschlag. Zufrieden schmunzelte er: „Wer kriegt schon ein Herz für 150?“ (tsch)