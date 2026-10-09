In den 1980er-Jahren begann der Aufstieg von Demi Moore zum Hollywoodstar. Unter anderem ebnete ihr die Rolle in der Brat-Pack-Tragikkomödie „St. Elmo's Fire“ diesen Weg. Dabei stand die heute 63-Jährige knapp davor, aus dem Filmteam geworfen zu werden. Das verriet der Co-Autor des Films von 1985, Carl Kurlander, nun im Podcast „Reality Life with Kate Casey“. Wie er sich erinnerte, sei Moore damals betrunken und unter Drogen bei einer Kostümprobe aufgetaucht.

Ihre Rolle in „St. Elmo's Fire“ brachte Demi Moores (mit Andrew McCarthy) Karriere richtig in Schwung. (Bild: Columbia TriStar Pictures) Copyright: Columbia TriStar Pictures

Die Kostümbildnerin habe deshalb umgehend Regisseur Joel Schumacher darüber informiert. Was folgte, sei ein klärendes Gespräch gewesen. „Joel hat mir erzählt, dass er zu ihr gesagt hat: 'Bring dich bei einem anderen Film um'“, berichtete Kurlander. Voraussetzung dafür, dass Moore ihre Rolle behalte, sei demnach gewesen, „in zehn Tagen clean zu werden“.

Regisseur sah in der jungen Madonna den bald „größten Star der Welt“

Um sich abzusichern und die Arbeiten am Film nicht zu verzögern, habe Joel Schumacher sich im Hintergrund schon Gedanken über eine Ersatzlösung gemacht. Unter anderem habe er dafür Madonna im Auge gehabt, wie Carl Kurlander preisgab. „Dieses Mädchen wird der größte Star der Welt. Ich spüre es einfach“, habe Schumacher damals geschwärmt. Nötig war die Neubesetzung der Rolle nicht. „Demi ist, und das muss man ihr lassen, nicht nur clean geworden, sie ist auch bei der Leseprobe erschienen“, blickte Kurlander zurück.

Demi Moore bestätigte bereits mehrfach die schwere Zeit, die sie damals durchmachen musste. Gegenüber „Variety“ gab sie 2018 an, sie sei zu Karrierbeginn auf dem besten Weg in die Selbstzerstörung gewesen. In ihren Memoiren „Inside Out“ schilderte sie 2019, wie ihr die „St. Elmo's Fire“-Crew aus diesem Tief geholfen habe, etwa mit einer Begleitung, die ihren nüchternen Zustand im Auge behielt. Nach einem Rückfall 2012 kehrte Demi Moore zur Abstinenz zurück. (tsch)