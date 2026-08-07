Madonna und Kylie Minogue bringen zusammen etwa 80 Jahre Pop-Erfahrung auf die Tanzfläche. Na und? Gerade diese beiden Künstlerinnen zeigten zuletzt eindrucksvoll, dass Alter und Dance-Pop keine Widersprüche mehr sind, und so ist es eigentlich eine ganz schöne Geschichte, dass sie sich nun auch noch für einen gemeinsamen Song verbünden. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Juju und Electric Callboy.

Madonna & Kylie Minogue - Love Sensation

Kylie Minogue hat mit Madonna eine neue Version von „Love Sensation“ aufgenommen. (Bild: Getty Images/Theo Wargo) Copyright: Getty Images/Theo Wargo

Was haben Madonna und Kylie Minogue gemeinsam? Beide avancierten in den 80er-Jahren zu Popstars, beide werden von ihren Fans als Ikonen gefeiert, und für beide lief es zuletzt wieder richtig gut. Kylie Minogue erlebt seit dem Grammy-Erfolg von „Padam Padam“ (Beste Pop-Dance-Aufnahme, aus dem Album „Tension“, 2023) eine der erfolgreichsten Phasen ihrer Karriere, Madonna gelang ihrerseits zuletzt mit „Confessions II“ ein großes Comeback - ihr bestes Album seit 20 Jahren, jubelten viele Kritiker. Jetzt haben Madonna und Kylie Minogue noch etwas gemeinsam: den Song „Love Sensation“.

Juju liefert mit ihrem neuen Album „44 ME“ eines der größten Deutschrap-Highlights des Sommers. (Bild: Getty Images/Joshua Sammer) Copyright: Getty Images/Joshua Sammer

„Love Sensation“ ist in der ursprünglichen Version bereits bekannt als einer der 15 Titel von Madonnas neuer Nummer-eins-Platte „Confessions II“ (eine Fortsetzung von „Confessions On A Dance Floor“, 2005). Jetzt also darf auch Kylie mitsingen: Nachdem sie Madonna kürzlich schon einen Live-Besuch in Amsterdam abgestattet hatte, bei dem ein Duett angedeutet wurde, ist „Love Sensation“ jetzt in zwei neuen Fassungen erhältlich: als kompakter „Afterhours Radio Edit“ und sechsminütiger „Afterhours Mix“. Madonna und Kylie zeigen hier gemeinsam, wie viel Energie sie nach wie vor auf den Dancefloor bringen können, und dazu passt ja auch die zentrale Textzeile dieses Songs wunderbar: „There's nothing that we cannot do“ - nichts, was die beiden nicht können.

Juju - 44 ME

Electric Callboy aus Castrop-Rauxel stehen auf Techno, Pop, Metal - und offenbar auch auf die Boyband-Ästhetik der 90er-Jahre. (Bild: Christian Ripkens / Sony Music) Copyright: Christian Ripkens / Sony Music

Sie habe seit Jahren eine große Wut im Bauch, man habe sie verraten und verkauft, sie habe Therapien gemacht und meditiert. „Ich habe reflektiert und mich weiterentwickelt und kam zum Entschluss, dass ich euch alle ...“ - Wer die Rapperin Juju ein bisschen kennt, wird ohne Mühe erraten, wie diese Zeile aus „Crashout Freestyle“ weitergeht. „Rhetorisch“ will sie ihren Entschluss umsetzen und „pädagogisch“, aber in jedem Fall auch so, dass alle kapieren: Sie, Juju, ist ganz oben, dann kommen ihre BFFs und dann nur noch Hater, Neider, Abschaum. Sie hat nichts verlernt.

Kurzer Blick zurück: Um 2017 gelang Juju an der Seite von Nura der Durchbruch mit dem krawalligen Deutschrap-Duo SXTN. 2019 veröffentlichte Juju ihr gefeiertes Solo-Debüt „Bling Bling“, das Gold-Status erreichte und mehrere Preise gewann. Sieben Jahre später legt Judith Wessendorf alias Juju endlich eine Nachfolger-Platte vor, die sie „44 ME“ nennt.

Mit inzwischen 33 Jahren ist Juju dem Rotzgören-Alter längst entwachsen, das merkt man künstlerisch vor allem in den Momenten, wenn sie alte Wunden, Selbstzweifel und persönliche Macken zum Thema macht. An ihrer Sprache merkt man es nicht unbedingt. Wenn sie „Crashout“ geht, mit ihren „Hatern“ abrechnet und sich selbst als „Premium Chaya“ feiert, dann ist das alles wieder genauso laut, obszön, kompromisslos und nah dran am Puls der Jugend wie in den wilden 2010er-Jahren. Juju in Bestform also, mit einem Album, das weit über den Sommer hinaus nachklingen dürfte.

Electric Callboy - Tanzneid

Es geht um wilde Partys, Tanz, Spaß und „Ratatata“. Alles ein bisschen zu laut, alles ein bisschen zu viel, aber exakt so finden sie es geil. Electric Callboy, das ist eine Band wie eine Dorfdisko unter Starkstrom. Und hier ist die Hütte inzwischen immer voll. Vor fünf Jahren scheiterte die Gruppe (damals unter dem alten Namen „Eskimo Callboy“) noch auf dem Weg zum deutschen ESC-Vorentscheid, danach ging es steil bergauf. „Tekkno“ (2022), das sechste Album insgesamt, wurde zur ersten Nummer eins und hielt sich 42 Wochen lang in den Charts. Jetzt folgt „Tanzneid“.

Techno, Pop, Metal, es ist ein eigenwilliger Mix. Die Musik von Electric Callboy wird inzwischen oft als „Trancecore“ bezeichnet und erlaubt so ungefähr alles, was sich im Vier-Vierteltakt spielen lässt. Diesmal beispielsweise auch Eurodance und eine Hommage an die Boybands der 90er-Jahre. Alles irgendwie witzig und nicht so ganz ernst zu nehmen, aber eben doch groß: Für das neue Album arbeiteten Electric Callboy unter anderem mit dem japanischen Kawaii-Metal-Phänomen Babymetal und den amerikanischen Punkrock-Legenden The Offspring (was wirklich ziemlich irre ist). Es wird da wieder viele Leute geben in der Techno-Szene, im Pop und im Metal, die diese neue Musik von Electric Callboy absolut fürchterlich und nicht-aushaltbar finden. Die Jungs aus Castrop-Rauxel machen trotzdem weiter ihr Ding. Alle nur tanzneidisch! (tsch)