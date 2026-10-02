Man kann sagen: keine weiteren Touren mehr für mich, das war's. Man kann es sich dann aber auch ganz schnell wieder anders überlegen, so wie Peter Maffay. Im Sommer 2024 winkte er den Fans nach dem vermeintlich letzten großen Gig zum Abschied, vor wenigen Monaten kündigte er dann aber doch wieder eine neue Konzertreihe an - er wird dann gemeinsam mit Johannes Oerding auf der Bühne stehen. Das Album zur Tour heißt „Nashville“ und ist ab sofort erhältlich. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Danger Dan und Giovanni Zarrella.

Peter Maffay & Johannes Oerding - Nashville

Sagt auch auf seinem zweiten Album ziemlich deutlich, was er denkt: Danger Dan hat „keine Angst, keine Angst, keine Angst“. (Bild: Jaro Sanmann Suffner) Copyright: Jaro Sanmann Suffner

„Ein Leben lang ist nicht lang / Komm, wir fangen jetzt damit an“: Die erste Vorab-Single beantwortete eigentlich schon alle wichtigen Fragen, die man an dieses Projekt haben könnte. Vor allem die, warum Peter Maffay nicht einmal zwei Jahre nach dem Ende seiner Abschiedstour doch wieder eine große neue Konzertreihe angekündigt hat. Keine Gelegenheiten verpassen, packe das Leben voller Entschlossenheit beim Schopf, irgendwann später ist es vielleicht zu spät! Und das hier ist eben auch nicht nur Maffay, sondern ein ganz besonderes „Wir“.

Peter Maffay ist schon lange eng mit Johannes Oerding befreundet, die beiden haben auf und hinter der Bühne viel erlebt und jetzt erstmals auch ein gemeinsames Album aufgenommen. Anfangs seien es nur ein paar unverbindliche Jam-Sessions von zwei „Seelenverwandten“ gewesen, irgendwann entstand daraus die Idee für ein vollständiges Album, mit dem die beiden Musiker vor allem ihrer Liebe zu Rock'n'Roll, Country und Americana Ausdruck verleihen: „Nashville“ wurde in nur fünf Tagen in der titelgebenden amerikanischen Musik-Metropole aufgenommen, bei der authentischen Umsetzung halfen erfahrene Gastmusiker wie etwa Russ Pahl an der Pedal-Steel-Gitarre. Über elf Duette erzählen Maffay und Oerding vom Ruf der Straße, von Engeln und Teufeln am Wegesrand und vom Ankommen. Ab April 2027 führt die Reise auf die Live-Bühne.

Danger Dan - Keine Angst

Giovanni Zarrella hat für sein neues Album „größer gedacht als je zuvor“: „My Italian Songbook“ kommt im März 2027 auf den Markt. (Bild: Warner Music Germany/Raw Souls) Copyright: Warner Music Germany/Raw Souls

Danger Dan hat zuletzt einigen Gegenwind bekommen für seine Musik, sah sich mit Vorwürfen konfrontiert, er würde angeblich zur Gewalt aufrufen und wurde vom ZDF aus der Sendung „Die Anstalt“ geworfen. Aber natürlich hat er weiterhin „keine Angst, keine Angst, keine Angst“, und was ihm kein noch so mächtiger TV-Sender verbieten kann, ist die Veröffentlichung seines neuen Albums. Es ist für den Antilopen-Gang-Rapper das zweite Solo-Werk nach dem bahnbrechenden Erfolg seines Debüts „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ (2021).

Schon früh auf dem neuen Album „Keine Angst“ ringt sich Danger Dan zu der Einsicht durch, dass man Nazis „lieber nicht verhauen“ solle. Den scharfen, bissigen Gesellschaftskommentar lässt er sich aber weiterhin nicht nehmen. Man könne die Nazis stattdessen ja auch einfach so behandeln, wie viele Frauen es tagtäglich erleben, also ihnen auf der Straße hinterherpfeifen und ungefragt an den Po fassen - damit sollte man doch gewiss durchkommen!

„Keine Angst“ ist manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen polemisch, aber in jedem Fall bleibt Danger Dan sich selbst treu. „Es ist Zeit für Antifaschismus, radikale Kunst, für den Protest und für eine schonungslose Auseinandersetzung mit der Gegenwart, der Welt und uns selbst“, heißt es in der Ankündigung zu „Keine Angst“, und dieses Programm zieht der 43-Jährige konsequent durch - übrigens auch mit sehr persönlichen, gar nicht so sehr politischen Titeln wie „Dass es hier so schön ist“. Wie schon auf dem letzten Album beschränkt Danger Dan sich fast vollständig auf sich selbst und sein Piano. Eine Tour zum Album startet Ende Oktober.

Giovanni Zarrella - Per Chi

Kürzlich erst liefen zwei weitere Ausgaben der „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF, und obwohl die Quotenkurve zuletzt leicht nach unten zeigte, werden beim Sender bereits neue, große Pläne geschmiedet. Zwei weitere Live-Shows soll es in diesem Jahr noch geben (21. November und 3. Dezember), zudem wird im November die Sondersendung „Abenteuerland: Ein Abend für PUR“ aufgezeichnet. Viel zu tun also für den fleißigen Giovanni Zarrella, sempre sempre, und wie sich jetzt zeigt, hat der Italo-Schwabe in den letzten Monaten auch noch an einem ganz anderen ziemlich aufwendigen Projekt gearbeitet: Ein neues Album ist auf dem Weg, eine erste Vorab-Single ab sofort erhältlich.

Zarrella bleibt grundsätzlich bei dem Erfolgsrezept, bekannte Hits auf Italienisch neu einzusingen. Diesmal ist es der Titel „Without You“ (bekannt unter anderem in den Versionen von Harry Nilsson und Mariah Carey), der bei Giovanni Zarrella zu „Per Chi“ wird. Mit „Tu Vuò Fa' L'Americano“ und „Che Sarà“ wurden zeitgleich bereits zwei weitere Vorboten aus dem neuen Album veröffentlicht, das im März 2027 unter dem Titel „My Italian Songbook“ erscheinen soll. Bei der Arbeit an dieser neuen Platte habe Zarrella „größer gedacht als je zuvor“, heißt es in der Ankündigung: Der Entertainer arbeitete mit Star-Produzent Bob Rock (Metallica, Bon Jovi) und war in Vancouver mit der Band von Bryan Adams im Studio. Darüber hinaus sollen einige „hochkarätige und außergewöhnliche Gäste“ auf dem Album zu hören sein. (tsch)