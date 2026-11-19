Michael Kretschmer ist Ministerpräsident in Sachsen. Der CDU-Politiker ist dafür bekannt, nicht immer einer Meinung mit der Bundesregierung zu sein. Darum ist seine Kritik am Weg zur Stromsteuersenkung nicht ganz überraschend. Die wurde in der Nacht zum Mittwoch beschlossen. Nach acht Stunden. Zwischendurch soll Bundeskanzler Friedrich Merz sogar den Raum verlassen haben, berichten verschiedene Medien anschließend. Er habe gehen wollen, sagen die einen, er habe Mantel und Laptop holen wollen, die anderen.

Grünen-Chefin Franziska Brantner und CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer stritten bei „Maischberger“ über die richtige Wirtschaftspolitik. (Bild: WDR / Oliver Ziebe) Copyright: WDR / Oliver Ziebe

Die Stromsteuersenkung soll nun ab dem 1. Januar kommen, aber erst einmal nur für ein Jahr. Danach muss neu verhandelt werden. Finanziert werden soll sie mit Geldern aus dem Fond für erneuerbare Energien. Damit ist Grünen-Chefin Brantner natürlich nicht einverstanden, sagt sie bei Sandra Maischberger im Ersten: „Es ist unseriös finanziert. Es ist für ein Jahr, und auch die Finanzierungsquelle halten wir für wirklich unseriös. Und ich verstehe es auch nicht, warum man nicht die Chance genutzt hat zu sagen, wir besteuern jetzt mal die Übergewinne der Ölkonzerne.“

Diese Unternehmen hätten im letzten Jahr „ihre Gewinne verdoppelt aufgrund des Irankrieges. Die machen Milliarden extra“, so die Grünen-Chefin. Die Ampel-Regierung habe dies einst anders gemacht: „Wir haben gesagt, die verdienen an dem Krieg. Das ist nicht okay. Wir zahlen alle die Zeche dafür, an der Tankstelle, bei der Heizung. Und warum nehmen wir denen nicht wenigstens einen Teil der Übergewinne weg und finanzieren damit die Senkung der Stromsteuer? Das hätte ich wirklich besser gefunden.“

„Immer wieder Neues aus Brüssel“: Kretschmer krisitiert Bürokratie

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte bei „Maischberger“ einen weiteren Bürokratieabbau. (Bild: WDR / Oliver Ziebe) Copyright: WDR / Oliver Ziebe

Brantner fügt hinzu: „Wenn wir mit den Erneuerbaren wirtschaften, bleibt das Geld bei uns. Und dadurch entstehen viele neue Jobs, und das ist eine große Aufgabe. Die kriegen wir auch nicht von heute auf morgen hin.“ Aber sie sei zuversichtlich, dass man mit einem klugen Netzausbau, Digitalisierung und einer Streckung der Netzkosten über mehrere Jahre „auch bei uns wesentlich günstigeren Strom haben“ könne.

Grünen-Chefin Franziska Brantner machte sich bei „Maischberger“ für eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne stark. (Bild: WDR / Oliver Ziebe) Copyright: WDR / Oliver Ziebe

Dass die Stromsteuersenkung letztlich kommen wird, lobt Kretschmer. Er kritisiert aber: „Es ist nicht das optimale Handwerkszeug gewesen, den Konflikt zu klären. Dass es insgesamt so sein muss, dass Strom kein knappes, teures Gut sein darf, das ist ja wohl klar. Und wenn wir uns jetzt miteinander verständigen in einer Zeit, in der wir diesen Krieg im Iran haben und in der Ukraine, in der Rohstoffe so teuer sind und wir die Bevölkerung entlasten müssen, das ist eine zwingende Angelegenheit.“ Dass man es „nicht souverän“ bekommen habe, eine Maßnahme, „die sich so viele in Deutschland gewünscht haben“ einfach hinzukriegen, habe ihn „wirklich sehr geärgert“, so Kretschmer: „Umso mehr freue ich mich, dass es gestern Abend gelungen ist.“

Dennoch reiche die Senkung der Stromsteuer alleine nicht aus, sagt Kretschmer: „Es braucht mindestens zwei Komponenten noch dazu. Das eine ist der europäische Zertifikatehandel, der aus meiner Sicht völlig an der aktuellen Situation vorbei auf einem riesigen Niveau Kosten verursacht für die Industrie, bald für uns als Privatpersonen. Und das zweite ist, dass wir diesem Land Wirtschaftswachstum geben müssen, und zwar nicht durch Subventionen und mehr Staat. Ich teile die Einschätzung, dass wir viel zu viele Subventionen haben, viel zu viel Abschöpfung haben, sondern durch weniger Bürokratie, mehr Freiheit. Und da kommt nicht weniger, sondern da kommt immer wieder Neues dazu aus Brüssel und aus Berlin. Das ist wirklich unsäglich, wie das aktuell läuft.“

Kretscher kann sich irgendwann Gas-Importe aus Russland vorstellen - Brantner nicht

Grünen-Chefin Brantner (links) und CDU-Ministerpräsident Kretschmer waren sich uneins, ob Deutschland in Zukunft wieder Gas aus Russland importieren sollte. (Bild: WDR / Oliver Ziebe) Copyright: WDR / Oliver Ziebe

Falsch sei gewesen, während der Ampelregierung die Kernkraftwerke abzuschalten, die immerhin noch sechs Prozent des Stroms gebracht hätten. Dafür seien die Grünen verantwortlich gewesen, sagt Kretschmer. Man hätte einen Beschluss umgesetzt, den Union und SPD verabschiedet hätten, und dabei hätte man die Laufzeit der AKW sogar noch verlängert, begründet Brantner den Schritt von einst. Sie stellt klar, „dass wir heute schon höhere Strompreise hätten, wenn wir nicht die Erneuerbaren hätten und wir nicht komplett von Gasimporten abhängig wären. Das ist ein Fakt.“

Jetzt gehe es ums Sparen, vor allem beim teuren Zertifikatehandel, sagt Kretschmer. Einmal beim Geld, und: „Man muss parallel das Ordnungsrecht weglassen, also genau vorzugeben, was wie zu passieren hat.“ Außerdem kann er sich vorstellen, in der Zukunft und unter bestimmten Umständen wieder Gas aus Russland zu importieren. „Das erste ist, dass die Waffen schweigen, dass das ganze irgendwie eine Stabilität hat, das wahrscheinlich auch dieser Diktator weg ist, und dann kommt hoffentlich eine neue Zeit. Und dann denke ich schon, es ist richtig, miteinander auch wieder wirtschaftlich in Verbindung zu sein.“

Brantner ist damit überhaupt nicht einverstanden: „Die Erfahrung zeigt, dass Putin Gas als Waffe einsetzt. Und jeder, der sagt, ich möchte das wieder haben, muss davon ausgehen, dass er das wieder macht. Und in diese Abhängigkeit sich wieder zu begeben ohne Not, das hielte ich für einen großen Fehler.“

Am Ende sind sich beide aber einig: Es gibt viele Punkte, die die demokratischen Parteien gemeinsam anpacken könnten, um Deutschland nach vorne zu bringen und das Leben günstiger zu machen. Kretschmer: „Wir haben diesem Land über so viele Jahrzehnte Stabilität gegeben. Das muss uns doch auch in der nächsten Zeit gelingen.“ (tsch)