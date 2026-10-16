In Frankreich gehen seit Wochen Hunderttausende junge Menschen landesweit für bessere Bedingungen an Schulen und Universitäten auf die Straße. Bei Märschen und Kundgebungen in Paris und anderen Großstädten kommt es zu teils heftigen Ausschreitungen. Bei „Markus Lanz“ diente die Lage in Frankreich als Aufhänger, um der Frage auf den Grund zu gehen: „Warum diese Gewalt? Warum diese Eskalation?“

Ahmad Mansour warnte in diesem Zusammenhang, dass sich auch in Deutschland Kinder und Jugendliche zunehmend von Gewalt leiten ließen. „Wir erleben gerade eine Radikalisierungswelle von Minderjährigen! (...) Und das ist etwas, das mir große Sorgen macht“, wählte er eindringliche Worte. Als Lanz bei CDU-Politikerin Katharina Günther-Wünsch nachhakte, ob Deutschland sich ebenfalls „auf französische Verhältnisse“ zubewege, anwortete die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie ernst: „Das Thema Konflikt und Gewalt an Schulen eskaliert seit einigen Jahren in Berlin.“

Sie warnte: „Wir haben eine Gewaltspirale - übrigens von der Grundschule an bis in die Oberstufe hinein.“ Lanz hakte nach: „Was heißt das konkret?“ Die Senatorin beschrieb daraufhin eine sinkende Belastbarkeit im Schulalltag: An vielen Schulen gebe es „geringe Frustrationstoleranzen“, zudem habe „die Resilienz der Schüler (...) abgenommen“. Und: „Wegen Kleinigkeiten (...) eskaliert es körperlich.“

Ahmad Mansour warnt: „Gewalt braucht keine Forderung mehr“

Hinzu komme, dass Gewalt nicht an der Schultür ende. Sie werde mittlerweile auch „digital fortgesetzt“. Journalist Bojan Pancevski brachte als möglichen Faktor auch das Thema Migration ins Spiel und mahnte, Gewalt habe teilweise auch „mit Massenmigration zu tun“, „mit Identität, mit Integration“. Migrationsforscher Ahmad Mansour stimmte zu und verwies auf „ganz andere Werte“ sowie „ganz andere Erziehungsmethoden“, die viele junge Menschen vermittelt bekämen.

Auch die „Perspektivlosigkeit bildungsferner Familien“ würde laut Mansour die „Gewalt begünstigen“. Der Experte ging sogar noch weiter und sprach von einer wachsenden „Lust an Gewalt“ bei jungen Menschen. „Genau diese Entwicklung macht mir große Sorgen. Gewalt braucht keine Forderung mehr. Gewalt braucht kein Motiv mehr“, argumentierte Mansour. Es gehe einigen nur darum, einen „Adrenalinschub“ zu erleben oder Sachen zu „zerstören“. Lanz hakte irritiert nach: „Aber Lust an Zerstörung wovon?“ Mansour antwortete mit ernstem Blick: „Es ist egal!“

Die Diskussionsrunde bei „Markus Lanz“ suchte nach den Ursachen der zunehmenden Gewalt an Schulen. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Katharina Günther-Wünsch sah ähnliche Probleme und sagte: „Wir haben nicht diese Empathiefähigkeit der Kinder.“ Auf die Frage nach den Gründen entgegnete sie: „Das Thema digitale Medien spielt eine große Rolle.“ Außerdem fehle an den Schulen „in Teilen das Personal, vielleicht auch die Qualifikation“. So entstehe eine Gewaltdynamik, „die zunimmt“. Zudem gebe es „politische Ränder, die das befeuern“.

Angesichts dieser Diagnose wollte Lanz von Günther-Wünsch wissen: „Welchen Vorwurf machen Sie Ihrer eigenen Partei?“ Ihre Antwort? „Den Vorwurf, dass wir (...) nicht gut genug zugehört haben.“ Zu lange seien laut der Senatorin „andere Schwerpunkte gesetzt“ worden. Lanz bohrte prompt nach: „Was ist mit Sprache?“ Günther-Wünsch erklärte mit Blick auf Berlin: „Wir haben (...) sowas wie eine Kitapflicht eingeführt.“

Lanz über Regierung: „Man kriegt als Zuschauer irgendwie einen Frust“

Lanz stoppte sie sofort: „Was heißt 'sowas wie eine Kitapflicht'?“ Katharina Günther-Wünsch erwiderte vorsichtig: „Sie können eine Kitapflicht nicht einführen. Da müssen Sie unsere Verfassung auf Bundesebene ändern.“ Für Lanz war das keine Ausrede: „Warum machen wir das nicht?“ Die Politikerin verwies auf die nötige Zweidrittelmehrheit. Der Moderator blieb dennoch dran: „Wie diskutieren Sie das? Sie haben ja einen Kanzler, der gerade auch von der CDU ist. Ich habe den noch nie gehört zu dem Thema!“

Die Berliner Senatorin Katharina Günther-Wünsch für Bildung machte im Gespräch mit Markus Lanz deutlich, dass viele Jugendliche keine Resilienz mehr hätten. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Katharina Günther-Wünsch entgegnete vage: „Wir müssen die Schwerpunkte dort noch mehr nach vorne schieben. (...) Ich kann im Land Berlin gestalten und das haben wir gemacht.“ Lanz schüttelte den Kopf: „Man kriegt als Zuschauer (...) irgendwie einen Frust.“ Die Gespräche würden sich seit zehn Jahren in ihrem Kern gleichen und zu einem ähnlichen Fazit kommen. In der Folge fragte Lanz: „Wo würden wir denn stehen, wenn wir eine Kitapflicht vor zehn Jahren eingeführt hätten?“ Auch darauf wich die Senatorin aus und sagte: „Im Südwesten der Republik hätten wir erstmal Kitas bauen müssen, weil dort einfach das Thema Kita viele Jahrzehnte einen anderen Stellenwert hatte.“

Ahmad Mansour redete sich daraufhin in Rage: „Das ist eine Frage der Priorität!“ Mit Blick auf die sozialen Medien warnte er konkret: „Wir verändern gerade die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir uns informieren.“ Mansours Schlussfolgerung lautete: „Die Konsequenzen dieser massiven sozialen Mediennutzung sind verheerend!“ Katharina Günther-Wünsch merkte an, dass viele Schulen dem entgegenwirken würden, etwa mit Handyverboten. Sie ergänzte: „Zu sagen, die Länder machen gar nichts, da widerspreche ich! Weil da haben wirklich viele die Not erkannt.“ Mansour blieb jedoch hart: „Nicht ausreichend!“ (tsch)